川普大打關稅戰 泰國商界憂心籲政府盡速行動

美國的對等關稅措施預計4月初全面開始生效，泰國商界憂心忡忡，呼籲總理領軍特別小組，制定策略因應美國可能採取的關稅措施，並警告若不盡快行動，泰國今年的經濟成長將不樂觀。

美國總統川普宣布對等關稅政策後，對美國貿易順差最大的國家成為首波目標。2024年對美貿易順差前10大國家中，泰國初估以456億美元（約新台幣1兆4956億元）排名第10。

美國對墨西哥、加拿大和中國開徵關稅先從3月4日起生效，儘管後來對加拿大和墨西哥部分商品暫緩實施，但預計4月初對等關稅措施仍將全面生效，泰國商界憂心忡忡，擔心成為下一個榜上有名的國家。

民族報（The Nation）報導，泰國商會（ThaiChamber of Commerce）敦促總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）在4月前盡快組成特別小組，邀集公私部門專家加入，以應對美國可能採取的關稅措施。

泰國商會指出，若美國對泰國商品徵收關稅，將造成經濟龐大損失，估計造成1000至1500億泰銖（約新台幣970億元到1455億元）的經濟損失，會讓GDP減少0.5%至0.7%，難以達成泰國政府設定今年3.5%的經濟成長目標。

泰國商會主席沙南（Sanan Angubolkul）預測市場將會轉向，東南亞國家和泰國將在此扮演關鍵角色，特別是在電子產品、電器、汽車、工業產品、消費者產品、農業和食品等領域。

泰國商會強調需要嚴格的進口管控，特別是針對劣質或低價商品，以維護公平競爭。沙南呼籲實施嚴格的進口標準檢驗、強制認證以及查核產地來源，以防止假冒和逃稅。他也呼籲對掠奪性定價和傾銷行為進行嚴厲執法，並根據當前經濟狀況重新審視競爭的法條。

泰國商會副主席普伊（Poj Aramwattananont）認為，應該要增加從美國進口的農業、食品和能源等產品，以解決貿易不平衡的問題；他也建議改革泰國對美國的進口關稅配額，以確保平衡且強有力的談判立場。

泰國商會呼籲由總理領軍特別小組，協調外交、商業、農業、工業、數位經濟和勞工等部會，並和泰國商會以及泰國工業院（Federation of Thai Industries）密切合作，制定積極的談判策略。

泰國商會大學校長塔納瓦（Thanavath Phonvichai）認為，政府如果不迅速制定政策回應，會讓今年的經濟成長落到3%以下，遠遠低於政府設定的3.5%目標。

2023年美國是泰國的主要出口市場，出口額達到676.59億美元，貿易順差為290.45億美元。2024年的初步數據顯示，泰國對美貿易順差約為456億美元。