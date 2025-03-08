川普又威脅要對加拿大課稅！乳製品稅率高達250%

美國總統川普6日才承諾，暫緩向加拿大和墨西哥的部分商品徵收25%關稅，川普7日又警告，最快當日向加拿大徵收新關稅，其中乳製品的稅率高達250%。

CNN報導，川普在白宮表示，加拿大多年來在木材和乳製品方面剝削美國，並提到加拿大對美國乳製品徵收約250%的關稅，對木材徵收的關稅亦都極高。

他說，美國可能最快當地時間7日向加拿大徵收同等關稅，亦可能等到下周一（10日）或周二（11日）實施。

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）指川普的言論不實，向加拿大的木材及乳製品徵收對等關稅完全不合理。

川普的發言再次給投資人、企業和消費者帶來沉重打擊。川普表示，未來關稅可能會有更多「變化和調整」。