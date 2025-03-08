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川普發動關稅戰 讓北美3國付出昂貴代價

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導
美國總統川普對加拿大與墨西哥發動關稅戰，恐使三國都將付出更高的經濟及外交代價。 。圖為美墨邊境的貨車。（美聯社）
美國總統川普對加拿大與墨西哥發動關稅戰，恐使三國都將付出更高的經濟及外交代價。 。圖為美墨邊境的貨車。（美聯社）

華爾街日報六日刊登首席經濟評論員葉偉平專文，指出美國總統川普加拿大墨西哥發動關稅戰，北美三國都將付出更高的經濟及外交代價。若關稅持續，加墨恐將陷入嚴重經濟衰退，美國也會喪失鄰國信任。

葉偉平認為，川普宣示的美國黃金年代由殘酷貿易戰開啟，這場關稅戰恐是一九三○年代後全球最殘酷的一場貿易戰。

葉偉平提到，川普才就任，完全掌控共和黨與國會兩院，並準備降低國內賦稅，以提高社會信心。減稅與低油價可能舒緩美國加徵關稅的陣痛，但川普有足夠自由依循自己的直覺處理經濟。

二○一八年川普第一任以美墨加協定取代北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），並認為盟邦與經濟夥伴搭美國的順風車占便宜。這想法和他切斷軍援烏克蘭，減少對西歐的支持力道如出一轍。

葉偉平預測，若對加墨關稅不變，加墨恐走向嚴重經濟衰退，沒有龐大的美國市場，未來幾年勢必得痛苦轉型。美國也會喪失其擁有廣大市場的經濟效能和鄰國的信任。

對跨國企業來說，美國市場大到無法忽視，課徵關稅後，業者將在美國設廠，這對美國勞工與業者有利。投行高盛預估，美國對加墨及中國大陸每年課二千六百億美元的關稅中，七成將由消費者埋單，除了通膨加劇，部分商品恐因此變得太貴或奇貨可居。

另外，倫敦資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長任永力確信，美元的困境才要開始。據他估算，美元匯率比其合理價值高出約百分之廿。密西西比州是美國最貧窮州之一，但該州人均所得高於英國、法國、義大利和日本，這顯示美元的購買力已過高；「我認為美元不會暴貶，而是會出現一個（費時）多年的調整過程」。

加拿大 墨西哥 川普 美國 通膨 關稅

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