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川普2天就轉彎 美緩徵加、墨高關稅

聯合報／ 記者陳熙文、編譯廖玉玲季晶晶／綜合報導
美國總統川普的新關稅政策又改變，六日宣布暫緩對加拿大及墨西哥部分輸美商品課百分之廿五關稅，直到四月二日。圖為墨西哥哈里斯科州一名工人正裝配電動車鑰匙。（法新社）
美國總統川普的新關稅政策又改變，六日宣布暫緩對加拿大及墨西哥部分輸美商品課百分之廿五關稅，直到四月二日。圖為墨西哥哈里斯科州一名工人正裝配電動車鑰匙。（法新社）

白宮六日宣布，四月二日前將暫緩對所有符合美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）的加拿大墨西哥輸美商品課百分之廿五關稅

川普與加墨領袖通話後寬限

美國總統川普簽署對加墨輸美商品課前述高關稅，並對中國大陸輸美商品加徵百分之十關稅、累計加徵百分之廿的行政命令，四日才生效。他一周內兩度調整對加墨的關稅政策，凸顯其貿易政策的不確定性。

川普在與墨西哥總統薛恩鮑姆、加拿大總理杜魯多及汽車公司高層談話後，六日在白宮簽擴大豁免範圍的行政命令，「（加墨）他們最近有很多作為，你們（媒體）有注意到嗎？有關（非法）移民和毒品湧入（美國），我們在這兩件事上都有長足進步」。

符合ＵＳＭＣＡ的汽車和零組件將列入關稅豁免，對美國農用化肥極為仰賴的加拿大鉀肥，稅率調降至百分之十。白宮估計從加拿大進口的商品中，百分之六十二仍將被加徵關稅，大多是稅率百分之十的能源產品，而從墨西哥進口的商品有半數會被徵稅。一位白宮官員說，由於進口商急於遵守美方新規，可能讓前述比率發生變化。

但川普提醒對汽車關稅的寬限期會很短，而且下月就不會再同意展延實施，「就這樣了」。這是川普關稅政策的最新反轉。他四日甫宣布關稅措施，過四十八小時就做出讓步。川普政府也預定四月二日宣布對等關稅措施。

加拿大四日對約二○九億美元的美國商品課百分之廿五關稅則維持不變，但順延對美國的第二輪報復性關稅，即對總值一二五○億加幣的美國進口品課百分之廿五關稅，實施日期從三月廿五日延至四月二日，並願意提前談判修改原定明年到期的ＵＳＭＣＡ。

美媒：加總理對川普爆粗口

杜魯多表示，加拿大在「可預見的未來」恐與美國打貿易戰。華爾街日報形容他與川普通話時「充斥著大聲嚷嚷還不時爆粗口」。反觀薛恩鮑姆與川普通話時提綱挈領墨方至今的作為，表示會檢視對中國商品課關稅。川普當天宣布將暫緩對大部分墨西哥輸美商品課關稅後，薛恩鮑姆不久就指稱墨西哥從中國進口「許多商品」，對墨西哥國內產業造成打擊。

川普另被媒體問到前述關稅豁免的決定是否與美國市場表現有關？川普則先否認關稅有任何延遲，並辯稱其決定與市場無關。

加拿大 墨西哥 川普 關稅

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