美財長貝森特示警：不靠攏美願景 將遭施壓

美國財長貝森特（Scott Bessent）警告，不管是美國盟友還是對手，只要不靠攏總統川普的全球願景，都將遭遇美國經濟施壓。他也說，現行國際貿易體系對美國而言「無法持續」，川普關稅政策已啟動華府國際經濟關係重新轉向，導向「美國優先」。

貝森特在紐約經濟俱樂部對華爾街主管的首場重大演說表示，「取得廉價貨品並非美國夢本質」，「若其他國家的行為到了傷害我們經濟和人民的程度，美國將會回應，這就是美國優先貿易政策」。

他說，「這就是關稅要處理的：打造公平競爭場域，讓國際貿易體系開始獎勵才智、安全、法治及穩定，沒有壓低薪資、匯率操縱、智慧財產權竊取、非關稅壁壘及嚴苛規範」。

貝森特說，當前貿易體系「無法持續」，中國大陸運用貿易政策輸出他們的政策，然後摧毀美國製造業，「關稅是種反擊之道，所以我認為這是好政策」。

針對美國預定4月2日公布的對等關稅政策，貝森特說，美國將檢視「非關稅」壁壘、對美國出口商施以不公平罰款的法律、削弱全球競爭並壓低薪資的政府政策、促成長期貿易順差的匯率操縱行為。他也警告，像加拿大總理杜魯多這類「笨蛋」的報復做法，關稅還會往上加。他積極捍衛川普的全球願景，暗示美國將持續向傳統貿易夥伴施壓。

貝森特也駁斥關稅會推升通膨的憂慮，認為這只是一次性物價調整，「我已同意不談論聯準會（Fed）政策前景」，但「我希望失勢的『通膨短暫派』能重整旗鼓，認為若只是一次性物價調整，沒什麼比關稅更具過渡特質」。