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川普放話…稅率將愈來愈高
根據福斯商業台7日播出的訪談，美國總統川普6日受訪時說，美國關稅將隨時間推移升高，但並未提供進一步細節。財長貝森特則表示，美國經濟可能經歷一段痛苦的「排毒期」。
當被問及企業能否取得關於關稅計畫的明確性時，川普回答，「我想是的，不過，你知道的，隨時間推移，關稅稅率可能提高，它們可能會上升」，「我不確定這能否算是可預測性」。
川普也說，暫緩對墨西哥與加拿大加徵關稅，某種程度上是要幫助這兩國。
川普7日重申，對墨、加等國對等關稅政策4月2日上路，「4月2日就是對等關稅生效日，他們向我們收多少稅，我們就予以奉還。這是一件大事。」「但這是就短期而言，我認為為了美國車廠和美墨加自貿協定長遠利益，這麼做有其必要。」
川普並在訪談中表示，已致函伊朗最高領導人哈米尼，催促他進行談判。
貝森特7日接受CNBC訪問時說，美國的市場與經濟已對政府支出上癮，隨川普政府將成長基礎從公部門轉向民間企業，市場將經歷一段「排毒期」，經濟將受影響，「這只是遠離政府支出之際，自然發生的修正」。
當被問及川普是否會為了支撐股市調整政策，進行所謂的「川普護盤」，貝森特回答，「沒有這回事」，「往好處看，如果我們政策夠棒，股市就會上漲」。
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