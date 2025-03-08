川普延徵加、墨關稅 加深市場憂慮

美國總統川普6日同意，將豁免加拿大與墨西哥25%關稅產品範圍，擴及美墨加協定（USMCA）涵蓋的商品和服務，直到4月2日，為他一周內第二度調整加墨關稅政策，凸顯他貿易政策的不確定性，加劇市場對通膨和成長的憂慮。

川普與墨西哥總統薛恩鮑姆、加拿大總理杜魯多及汽車公司主管對話後，6日在白宮簽署擴大豁免範圍的行政命令，「他們最近努力許多，你們注意到了嗎？關於移民流入和毒品。我們在這兩件事都有長足進展」。

川普政策又髮夾彎

符合USMCA的汽車和零組件將在關稅豁免之列，美國農業生產用化肥嚴重依賴的加拿大鉀肥，稅率下調到10%。白宮估計，進口自加拿大的商品有62%仍將被加徵關稅，大部分是稅率為10%的能源產品，從墨西哥進口的商品有半數要徵稅。一位白宮官員表示，進口商急於遵守新規，可能讓這些比率發生變化。

川普警告，汽車關稅寬限期會很短，聲稱下月不會再同意延期實施，他強調「就這樣了」。然而，這是川普關稅政策最新反轉。他4日才剛宣布關稅措施，過48小時又做出讓步。美國將在4月2日公布對等關稅措施。

加拿大4日對約209億美元的美國產品徵收25%關稅維持不變，但順延對美國的第二輪報復性關稅（對價值1,250億加幣的美國進口商品課徵25%稅），實施日期從3月25日延後到4月2日，並且願意提前談判修訂原定2026年到期的USMCA。

杜魯多6日表示，加拿大在「可預見的未來」可能與美國陷入貿易戰。他稱關稅是「愚蠢舉動」。薛恩鮑姆則說，她在與川普通電話時簡述墨國的努力，墨西哥也將評估對中國大陸產品課徵關稅，她向川普警告，關稅若維持下去，她會被迫做出回應，延後到4月就沒有必要進行報復，「我們很受尊重」。