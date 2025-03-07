關稅僅障眼法好戲沒上場？ 外媒：真正目的促成「終極川普交易」

前避險基金經理人貝森特是讓央行畏懼的人物。1992年，他任職於索羅斯基金管理公司，放空英鎊一戰成名；20年後，他回鍋索羅斯基金擔任投資長，狙擊目標轉向日圓，寫下職涯中最引以為傲的紀錄。如今，貝森特當上美國財政部長，正放眼外媒所謂的「終極川普交易」：促貶美元。

從這角度觀之，美國總統川普的關稅大棒和其他種種威脅，可能都是達此目標運用的工具罷了。

1985年9月22日，美國政府說服英國、日本、德國和法國共同在紐約簽署「廣場協議」（Plaza Accord），聯手讓美元貶值，協助美國提高產業競爭力。如今，各界紛紛臆測主要國家將敲定聯手貶抑美元的新版「廣場協議」--稱為「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），一些交易員認為最快今年就會發生。海湖莊園是川普邁阿密住所。

外媒分析指出，按主流經濟思維，此刻簽署這種協議難上加難，理由有四。1.聯手干預匯市違背自由市場理念，且易遭市場力量反噬。2.往例顯示，干預須與互相信任的盟友合作才有效，但川府此刻所為把盟國幾乎全得罪光了。3.祭出關稅往往會導致匯率升值，與促貶美元目標背道而馳。4.如果關稅引發市場崩盤和/或衰退（最近可能性已升高），民意強烈反彈可能逼川普收斂野心。

但川普經濟團隊的思考邏輯迥異於主流思維，所以對這四個議題的解讀也不同，重點如下：