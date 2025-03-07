關稅僅障眼法好戲沒上場？ 外媒：真正目的促成「終極川普交易」
前避險基金經理人貝森特是讓央行畏懼的人物。1992年，他任職於索羅斯基金管理公司，放空英鎊一戰成名；20年後，他回鍋索羅斯基金擔任投資長，狙擊目標轉向日圓，寫下職涯中最引以為傲的紀錄。如今，貝森特當上美國財政部長，正放眼外媒所謂的「終極川普交易」：促貶美元。
從這角度觀之，美國總統川普的關稅大棒和其他種種威脅，可能都是達此目標運用的工具罷了。
1985年9月22日，美國政府說服英國、日本、德國和法國共同在紐約簽署「廣場協議」（Plaza Accord），聯手讓美元貶值，協助美國提高產業競爭力。如今，各界紛紛臆測主要國家將敲定聯手貶抑美元的新版「廣場協議」--稱為「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），一些交易員認為最快今年就會發生。海湖莊園是川普邁阿密住所。
外媒分析指出，按主流經濟思維，此刻簽署這種協議難上加難，理由有四。1.聯手干預匯市違背自由市場理念，且易遭市場力量反噬。2.往例顯示，干預須與互相信任的盟友合作才有效，但川府此刻所為把盟國幾乎全得罪光了。3.祭出關稅往往會導致匯率升值，與促貶美元目標背道而馳。4.如果關稅引發市場崩盤和/或衰退（最近可能性已升高），民意強烈反彈可能逼川普收斂野心。
但川普經濟團隊的思考邏輯迥異於主流思維，所以對這四個議題的解讀也不同，重點如下：
一、川普2.0經濟要員認為，金融政策干預並非落伍的做法，而是重塑全球金融與貿易秩序不可或缺的手段，白宮經濟顧問委員會（CEA）主席提名人米倫最近發表的文章就持這種論調。
二、川普的顧問未必怕市場大跌或衰退來襲，事實上，他們相信關稅會導致美國經濟先苦後甘，所以快馬加鞭在川普上任之初就揮出關稅大刀。
依照他們的邏輯，衰退震撼將迫使他國儘快與美國談判，美國利率也會隨之降低。同時，資產價格跌下來，有助於矯正美國經濟「過度金融化」的問題，若是美元貶值促進工業復興，就更是如此。換言之，川普團隊更在乎實體經濟（市井街坊）的中長期展望，甚於短期內金融經濟（華爾街）遭受的衝擊。
三、米倫文中警告，美元在關稅實施初期可能不貶反升，但華府其他措施可抵銷這種效應。那是因為「海湖莊園協議」不僅與匯率有關；最近流傳的一個構想，是「鼓勵」其他國家以持有的美元、美國短期公債甚或黃金，兌換成美國長期公債甚至100年美元債券，適用於在Fed的附買回交易。
有些人推論，那可能減輕美國財政壓力，同時保有美元在全球金融體系的支配地位，並且讓華府如願以償貶抑美元。
四、川普顧問打的算盤是，要是盟國對簽署「海湖莊園協議」興趣缺缺，還可運用關稅大棒和其他威脅逼其就範。套句貝森特的說法，川普會要求外國政府自己歸類成「紅」隊、「綠」隊或「黃」隊--也就是任選要當美國敵人、朋友，或亦敵亦友。
綠標國家可獲美國軍事保護和關稅減免，條件是必須同意匯率協議。如果貼上黃色或紅色標籤，就必須與川普政府談交換條件。因此，「海湖莊園協議」可能分兩階段進行：盟友先行，其餘國家隨後跟進。
這種協議會成真嗎？無從得知。即使真的簽署，恐怕主流經濟學家也認為注定會失敗。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼日前就質疑，藉「海湖莊園協議」重組美國債務的想法，形同讓美國聯邦政府債務違約，後果不堪設想。
然而，從貝森特、米倫等人的言論看來，川普2.0政府改造全球金融與貿易體系的意志堅決，不是兒戲。川普政府最近變來變去的關稅把戲，也許只是幌子，真正大戲還在後頭。請密切關注9月22日--廣場協議簽署40周年。
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