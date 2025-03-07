美國鋼鋁關稅生效在即 日本經濟產業大臣將訪華府
美國對進口鋼鋁製品加徵關稅的舉措預計於3月12日生效，日本經濟產業省今天宣布，經濟產業大臣武藤容治將於9日至11日造訪華府，與美國高階官員討論兩國經濟關係。
日本經濟產業省指出，武藤容治將於本月9日至11日訪美，時間正是在美國對全球銷美鋼鋁製品加徵25%關稅生效前幾天；他此行預計會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。
「朝日新聞」上月披露，武藤容治此行希望就美國擬議對汽車、鋼鐵等日本關鍵出口商品課徵關稅方面，取得豁免。
日本首相石破茂2月初在華府會晤美國總統川普（Donald Trump），兩人討論了日本企業在美投資和創造就業機會一事。
美國即將對鋼鋁製品加徵關稅之際，日本試圖尋求豁免，並希望川普擬於4月2日起實施的對等關稅可排除日本。至於美國可能在同日宣布課徵外國汽車25%關稅，日方也盼與華府討論此事。
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