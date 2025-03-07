快訊

事前不知情？台積電投資美國千億元 郭智輝曝「大家都不知道」

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

小米Xiaomi 15系列開賣寵粉！Xiaomi 15 Ultra送6千元贈品 價格、優惠資訊一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

剉咧等？川普稱關稅肯定會持續上升 再點名伊朗盡快談判

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普說，關稅肯定會持續上升。歐新社
美國總統川普說，關稅肯定會持續上升。歐新社

根據福斯商業台7日播出的訪談，美國總統川普6日受訪時說，美國關稅將隨著時間推移而升高，但並未提供進一步細節。

當被問及企業能否取得關於關稅計畫的明確性時，川普回答，「嗯，我想是的，不過，你知道的，隨著時間推移，關稅的條件可能提高，它們可能會上升」，「我不確定這是否算是可預測性」。

川普也說，他暫緩對墨西哥加拿大加徵關稅，在某種程度上是要幫助這兩國。川普也說，已致函伊朗最高領導人哈米尼，催促他進行談判。

伊朗 加拿大 墨西哥 川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

【即時短評】川普都霸王硬上弓了 賴清德還在一廂情願？

是總統還是企業家？砸1.6億元跟川普1對1會談 挺川委員會募款邀金主

另類匿名捐款？川普專屬迷因幣大賺3.5億美元 剝削散戶投資人

相關新聞

剉咧等？川普稱關稅肯定會持續上升 再點名伊朗盡快談判

根據福斯商業台7日播出的訪談，美國總統川普6日受訪時說，美國關稅將隨著時間推移而升高，但並未提供進一步細節。

美對加墨課關稅出現轉圜 盧特尼克：對大陸則持續施壓

美國商務部長盧特尼克透露，川普政府可能最快5日宣布，為北美貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品，提供關稅緩衝途徑，但對中國...

不論敵友！不靠攏川普願景國家 美財長貝森特：等著關稅施壓

美國財長貝森特（Scott Bessent）警告，不管是美國的盟友還是對手，只要不靠攏總統川普的全球願景，都將遭遇美國的...

美國關稅帶來什麼變化？大陸今年前2月出口創高 都是拜他所賜

由於美國調高關稅，且威脅未來可能調高更多，導致業者趕忙提前運送的貨物增加，中國大陸今年至今的出口額創下歷來新高。

企業摸不透「朝令夕改」關稅 投資喊停威脅經濟成長

在宣布徵收加拿大、墨西哥所有進口產品25%關稅的兩天後，川普總統6日又宣布將暫停部分關稅一個月；類似的情況也發生在汽車關...

財長貝森特為關稅辯護：取得廉價物品非美國夢要素

川普總統連續2日改變對加拿大與墨西哥的關稅項目與施行日期，華爾街各項指數與全球股市持續震盪。川普雖然釋出方向未必一致的訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。