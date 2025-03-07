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剉咧等？川普稱關稅肯定會持續上升 再點名伊朗盡快談判
根據福斯商業台7日播出的訪談，美國總統川普6日受訪時說，美國關稅將隨著時間推移而升高，但並未提供進一步細節。
當被問及企業能否取得關於關稅計畫的明確性時，川普回答，「嗯，我想是的，不過，你知道的，隨著時間推移，關稅的條件可能提高，它們可能會上升」，「我不確定這是否算是可預測性」。
川普也說，他暫緩對墨西哥與加拿大加徵關稅，在某種程度上是要幫助這兩國。川普也說，已致函伊朗最高領導人哈米尼，催促他進行談判。
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