不論敵友！不靠攏川普願景國家 美財長貝森特：等著關稅施壓

美國財長貝森特（Scott Bessent）警告，不管是美國的盟友還是對手，只要不靠攏總統川普的全球願景，都將遭遇美國的經濟施壓。他也說，現行國際貿易體系對美國而言「無法持續」，川普的關稅政策已啟動華府國際經濟關係的重新導向，轉向「美國優先」。

貝森特在紐約經濟俱樂部對華爾街主管發表首場重大演說表示，「獲取便宜產品並非美國夢的本質」，「若其他國家的行為到了傷害我們經濟和人民的程度，美國將會回應，這就是美國優先貿易政策」。

他說，「這就是關稅要處理的：打造公平的競爭場域，讓國際貿易體系開始獎勵才智、安全、法治以及穩定，沒有壓低薪資、匯率操縱、智慧財產權竊取、非關稅壁壘以及嚴苛的規範」。

貝森特說，當前的貿易體系「無法持續」，中國大陸等國已運用貿易政策，像製造品一般出口國內正在，「關稅是唯一反擊之道，所以我認為這是好政策」。

針對美國預定4月2日公布的對等關稅政策，貝森特說，川普已說過最喜歡的詞是「關稅」，「我會說對等大概是他第二喜歡的詞」，美國將檢視「非關稅」壁壘、對美國出口商施以不公平罰款的法律、削弱全球競爭並壓低薪資的政府政策、以及促成長期貿易順差的匯率操縱行為。

他也警告，像加拿大總理杜魯多這類「笨蛋」的報復做法，關稅還會往上加。他積極捍衛川普的全球願景，暗示美國將持續像傳統貿易夥伴施壓。

貝森特也駁斥關稅會推升通膨的憂慮，認為只是一次性的物價調整，「我已同意不談論聯準會（Fed）的政策前景」，但「我希望失勢的『通膨短暫派』能重整旗鼓，認為若只是一次性的物價調整，沒什麼比關稅更具過渡特質」。

他也把矛頭對準俄羅斯和伊朗能源出口，表示美國可能加碼限制，在川普的指引下，「將明確而積極使用」制裁俄國措施，「立即取得最大影響」，若制裁能提供和平協商的籌碼，美國將毫不猶豫地「全力投入」。

他也說，「我們將關閉俄羅斯石油業和無人機製造能力」，「擊潰該國已然凋敝的經濟」，川普的目標是讓伊朗目前每日150萬桶的原油出口，減少到少數涓滴，「讓伊朗再度破產，將象徵我們升級版制裁政策的開端」。