快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

美國關稅帶來什麼變化？大陸今年前2月出口創高 都是拜他所賜

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
中國大陸海關總署資料顯示，今年頭兩個月出口總值創下5,399.4億美元紀錄新高。路透
中國大陸海關總署資料顯示，今年頭兩個月出口總值創下5,399.4億美元紀錄新高。路透

由於美國調高關稅，且威脅未來可能調高更多，導致業者趕忙提前運送的貨物增加，中國大陸今年至今的出口額創下歷來新高。

彭博資訊報導，根據大陸海關總署7日發布的數據，大陸今年頭兩個月的貨物貿易出口總值年比增長2.3%，達到5,399.4億美元；進口意外下滑8.4%，使貿易順差擴大至紀錄新高的近1,710億美元。彭博訪調經濟學家的中位數預測為出口增長5.9%，進口增長1%。

這份數據讓人稍微可以看到，自美國總統川普開始對大陸商品提高關稅來，全球第一貿易大國中國大陸出現了什麼變化。美國2月4日對幾乎所有大陸進口品加徵10%關稅，本周稍早又提高稅率至20%。

保銀資產管理首席經濟學家張智威表示：「美國提高關稅對中國出口的傷害，可能下個月才會浮現。雖然中國科技業正在蓬勃發展，但在房地產業的低迷還沒結束之際，內需仍然疲弱。」

進口的下滑反映出大陸的內需低迷，也顯示出該國的國內經濟狀況正影響其他國家。大陸的海外採購已達到2020年來最低。北京當局本周表示，為達到今年經濟成長率5%目標，將擴大預算赤字。

川普 關稅

延伸閱讀

企業摸不透「朝令夕改」關稅 投資喊停威脅經濟成長

財長貝森特為關稅辯護：取得廉價物品非美國夢要素

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

兩岸貿易額今年前兩個月年增8.8%…韓、日都下降 澳更負增長21%

相關新聞

美國關稅帶來什麼變化？大陸今年前2月出口創高 都是拜他所賜

由於美國調高關稅，且威脅未來可能調高更多，導致業者趕忙提前運送的貨物增加，中國大陸今年至今的出口額創下歷來新高。

美對加墨課關稅出現轉圜 盧特尼克：對大陸則持續施壓

美國商務部長盧特尼克透露，川普政府可能最快5日宣布，為北美貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品，提供關稅緩衝途徑，但對中國...

企業摸不透「朝令夕改」關稅 投資喊停威脅經濟成長

在宣布徵收加拿大、墨西哥所有進口產品25%關稅的兩天後，川普總統6日又宣布將暫停部分關稅一個月；類似的情況也發生在汽車關...

財長貝森特為關稅辯護：取得廉價物品非美國夢要素

川普總統連續2日改變對加拿大與墨西哥的關稅項目與施行日期，華爾街各項指數與全球股市持續震盪。川普雖然釋出方向未必一致的訊...

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

儘管川普政府對加拿大部分商品徵收關稅延至4月2日，但加拿大總理杜魯多6日表示，在可預見的未來，加拿大將與美國陷入貿易戰。

關稅拖累美股重挫？川普：要怪全球主義者

美國總統川普的關稅政策與經濟成長憂慮拖累近來美股重挫，川普對此認為，要怪那些全球主義者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。