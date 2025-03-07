關稅拖累美股重挫？川普：要怪全球主義者

美國總統川普的關稅政策與經濟成長憂慮拖累近來美股重挫，川普對此認為，要怪那些全球主義者。

CNBC報導，川普6日在白宮被問到，他是否認為市場擔心的是他的關稅政策時，回應「嗯，他們有很多是全球主義的國家和企業，表現將不會那麼好」，「因為我們正在拿回多年前被拿走的事物」。他並未詳述「被拿走的事物」為何。

他繼續說，「作為一個國家，我們一直都受到不公平的對待」，「我們保護所有人，我們為所有那些國家包辦所有事情，許多那些國家本質上都是全球主義者」。川普所稱的全球主義者是哪些國家還不清楚，但NBC報導，川普政府正在考慮改變和北約盟國之間的互動方式。

川普稍後在同一場記者會把股市下跌怪罪於「全球主義者」，「我認為是全球主義者看到我們國家會變得多富裕，覺得不喜歡」。他在一個小時的記者會上，都用「全球主義者」描述民眾、企業和國家，因此很難具體指涉他所稱呼的對象。

他也否認美國暫時豁免加拿大和墨西哥部分產品的25%關稅，是要回應股市下跌，「和市場無關」，「我甚至沒在看市場」。但他也坦承，這些關稅至少可能會短暫引發市場動盪，「總會有一點短期的擾亂（interruption）」，「我認為（擾亂）不大，但那些一直在剝奪我們的國家和企業，會對我在做的事情特別不開心」，「我再說一次，將會有干擾（disruption）」。