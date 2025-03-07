回應川普延徵加墨關稅 加拿大暫停對美徵收第二輪關稅

美國總統川普6日同意，讓墨西哥和加拿大符合美墨加協定（USMCA）的商品和服務豁免25%的新關稅，直至4月2日。加拿大隨後也跟進回應，推遲對美國商品徵收新關稅至4月2日。

加拿大財政部長勒布朗（Dominic Leblanc）在社群平台X表示，「美國已同意在4月2日前暫停對加拿大符合《美墨加自由貿易協定》的出口產品徵收關稅。因此，加拿大不會在4月2日之前對價值1250億美元的美國商品實施第二輪關稅。」並補充說加拿大政府將繼續努力推動取消所有關稅。

加拿大4日已對價值300億加幣（大約新台幣6789億元）的美國進口商品課徵25%關稅，而第二輪關稅指的是，原本要再對價值1250億加幣的其他美國進口商品，徵25%關稅。

美國原定4日起對加拿大商品實施關稅政策。除石油和能源產品適用10%稅率外，其餘所有商品均需繳納25%的關稅。但川普6日又髮夾彎宣布暫緩實施，是川普一個月內第二次延徵加、墨關稅，凸顯出他貿易政策的不確定性。