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美股重挫暫緩加、墨高關稅？ 川普：與市場表現無關

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普周四同意，符合美墨加協定的部分商品暫緩徵收關稅至4月2日。歐新社
美國總統川普周四同意，符合美墨加協定的部分商品暫緩徵收關稅至4月2日。歐新社

美國總統川普6日暫緩向加拿大墨西哥的部分商品徵收25%的關稅；川普表示，這項決定與市場表現無關。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，不過美股近期重挫下跌，川普的關稅政策被認為是股市表現不佳的原因之一。

川普6日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後，決定墨西哥在美墨加協定（USMCA）之下的商品得以暫緩繳關稅一個月，直到4月2日為止。

川普說，他的決定是出於對薛恩鮑姆的尊重，並表示，他們有良好的關係，雙方正共同努力保護邊境，阻止非法移民和芬太尼（fentanyl）流入美國。

至於加拿大總理杜魯多日前才稱川普的關稅「愚蠢」，並宣布加拿大開徵報復性關稅反擊，加拿大是否能得到關稅豁免並不樂觀。

不過根據華盛頓郵報報導，川普6日下午將關稅豁免擴及加拿大商品，等於免除美墨加協定涵蓋的加拿大和墨西哥商品，給予臨時的關稅豁免，直到對等關稅4月2日的生效日。

川普6日在白宮簽署行政命令，並接受媒體提問。

有媒體詢問關稅豁免的決定是否與市場表現有關？川普先是否認關稅有任何延遲，並表示，他的決定與市場無關；川普說，他甚至都沒有關心市場的狀況，因為長期來看，美國會因為關稅政策而更強壯。

川普說，關稅政策是為了避免外國和外國企業剝削美國；川普說，從今以後，他們不會再剝削美國。

川普說，一個月的關稅豁免只是小調整，是短期的，因為他不想傷害美國人民；川普說，如果關稅即刻生效，將傷害美國汽車公司。

川普5日與Stellantis、福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）三大汽車製造商通話，最後決定給予在美墨加協定之下的進口汽車一個月的關稅寬限期。

川普6日表示，他也告訴汽車製造商，關稅豁免是短期的，要汽車製造商別在4月2日之後再來央求他暫緩。

加拿大 墨西哥 川普 美國 關稅

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