政策又轉彎！墨加部分商品延徵關稅 川普與兩國領導人互動大不同

美國總統川普同意，讓墨西哥和加拿符合美墨加協定（USMCA）的商品和服務豁免25%的新關稅，直到4月2日，暫放兩大貿易夥伴一馬。這是川普一個月內第二次延徵加、墨關稅，凸顯出他貿易政策的不確定性。此前，川普的貿易政策轉向重創市場，令與盟友的關係緊張，並引發對經濟衰退的擔憂。

川普周四在橢圓形辦公室簽署行政命令時說：「他們最近努力了許多，你們注意到了嗎？關於移民流入和毒品。我們在這兩件事上都有了長足的進展。」

符合USMCA的汽車和零組件將在關稅豁免之列，美國農業生產用化肥所嚴重依賴的加拿大鉀肥，稅率下調到10%。白宮估計，進口自加拿大的有62%仍將被加徵關稅，大部分是稅率為10%的能源產品，而從墨西哥進口的商品有半數要徵稅。一位白宮官員表示，進口商急於遵守新規，可能讓這些比率發生變化。

川普警告，汽車關稅的寬限期會很短，聲稱自己下月不會再同意延期實施。他強調「就這樣了」，他對汽車業高管說別再來央求他暫緩。

然而，這一決定是川普施政的又一次大反轉。他周二才剛宣布一個世紀以來最大幅度的關稅上調，僅僅過了48小時又因為股市重挫及共和黨人表達了對經濟後果的擔憂而做出讓步。

他對外界反應輕描淡寫地表示，自己「甚至都沒關注市場」。他堅稱外國占美國便宜，關稅可以讓美國更強大。

他說：「總是會有短期干擾。我不認為會很大。」

川普在與墨西哥總統薛恩鮑姆、加拿大總理杜魯多，以及汽車公司高管對話後，決定延後關稅。渥太華也順延對美國的第二輪報復性關稅（對價值1,250億加元的美國進口商品課徵25%的稅），但周二對大約209億美元的美國商品徵收關稅一事仍然維持不變。

薛恩鮑姆周四在記者會上說，她在與川普通電話時簡述墨國的努力，包括採取行動阻止芬太尼走私。墨國日前引渡了29名被美國通緝的在押毒梟。

她說：「我告訴他，我們正在取得成果。但如果收了關稅，我們要如何繼續與損害墨西哥的對象合作呢？我告訴他，我了解他對美國赤字的憂慮。但持續合作並進行對話比較好。」

她還說，她對川普提出警告，關稅若維持下去，她會被迫做出回應，延後到4月就沒有必要進行報復。她補充說，「我們很受尊重」。

關稅的延遲實施展現川普與薛恩鮑姆的友誼，後者因處理關稅威脅帶來的危機而在墨西哥的人氣飆升。

加拿大的情況則不太一樣。加國總理杜魯多周四表示，加拿大在「可預見的未來」恐與美國陷入貿易戰。他稱關稅是「愚蠢舉動」，華爾街日報形容他與川普的通話「充斥大聲嚷嚷和不時爆粗口」。美國財長貝森特表示，杜魯多對川普的強硬態度只會導致更多關稅。

加拿大人口最多省分安大略省的省長福特表示，賣電給美國紐約、密西根和明尼蘇達等州將徵25%出口稅的計畫周一生效，將持續到川普放棄對加拿大的所有關稅威脅。