華爾街日報：川普關稅若成常態 北美將付出更高代價

「華爾街日報」首席經濟評論員葉偉平撰文指出，美國總統川普對加拿大與墨西哥發動關稅戰，北美3國都將付出更高的經濟及外交代價。如果關稅持續，加、墨恐將陷入嚴重經濟衰退，美國也會失去鄰國的信任。

華爾街日報（Wall Street Journal）首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）認為，川普（Donald Trump）宣示的美國黃金年代由殘酷貿易戰開啟，關稅若由談判策略成為新常態，北美3國（美墨加）付出的經濟與外交代價都將提高，這場關稅戰可能是1930年代後全球最殘酷的一場貿易戰。

葉偉平指出，川普對加拿大和墨西哥課徵關稅，部分品項將豁免至4月初，但別認為方向會大幅改變。川普才就任，完全掌控共和黨與國會，並準備降低國內賦稅以提高社會信心。減稅與低油價可能舒緩美國開徵關稅的陣痛，但川普有足夠自由依循自己的直覺處理經濟。

2018年，川普以「美墨加協定」（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA），取代「北美自由貿易協定」（North American Free Trade Agreement，NAFTA），並認為盟邦與經濟夥伴搭順風車，導致美國財富與安全減少。這想法和他切斷金援烏克蘭，減少支持西歐國家如出一轍。

葉偉平預測，如果對加、墨關稅不變，兩國可能走向嚴重經濟衰退，沒有龐大的美國市場，未來幾年勢必得痛苦轉型。美國也會失去廣大市場的經濟效能，及鄰國間的信任。

加、墨雖然投入減少非法移民與藥品進入美國，但川普要的不只這些，他想要侵吞兩國的工業基礎，對加國的「惡質野心」更龐大。他曾說：「加拿大若想避免關稅，就成為美國的一部分。」

對跨國企業來說，美國市場大到無法忽視，課徵關稅後，業者將在美國設廠，這對美國勞工與業者有利。投資銀行高盛（Goldman Sachs）預期，美國對加、墨、中每年課徵2600億美元（約新台幣8兆5280億元）關稅中，70%將由消費者承擔，除了物價提高，有些商品可能因此太昂貴或買不到。

葉偉平指出，川普認為，各國在經濟戰中，相較於美國在經濟與地緣政治上失去的更多，因此會接受美國要求，到目前為止川普的設想大部分是對的。但加、墨如果認為關稅並非談判策略，而是最終目的，討好川普的策略恐將調整為強化自身，以面對惡性脅迫的鄰國。