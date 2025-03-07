關稅戰恐推升物價 美國暫緩對加、墨部分商品課稅

美國總統川普對鄰國加拿大、墨西哥發動關稅戰，引發推升物價的疑慮。白宮今天宣布，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述一名白宮官員表示，這項豁免措施將涵蓋約半數由墨西哥輸美的產品，以及37%由加拿大輸美的商品。

川普今天表示，和墨國總統談話後，已同意4月2日前將暫停對所有符合美國－墨西哥－加拿大協定（USMCA）的墨西哥商品課徵25%關稅。

川普重返白宮以來，狂揮關稅大刀。他日前稱加拿大、墨西哥與中國遏止類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）缺乏進展，決定自4日凌晨對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅。

繼白宮昨天宣布美國對加拿大及墨西哥徵收的汽車關稅將延遲一個月實施後，川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，在與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）談過後，他同意墨西哥將毋須為USMCA範圍內的任何商品支付關稅。

他表示：「這項協議效期至4月2日為止。」

川普還說，他和薛恩鮑姆關係很好，兩人也正在邊境議題上合作，包括阻止非法移民進入美國及遏阻芬太尼。

薛恩鮑姆在X平台推文表示，她跟川普的通話「很棒」，兩國將持續合作，特別是移民、安全議題，這包括了減少芬太尼非法流入美國及武器流入墨西哥。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，自從川普2月初稱墨西哥、加拿大兩國打擊非法移民及芬太尼販運不力，因而揚言將對所有墨西哥、加拿大輸美商品課稅後，墨西哥積極採取行動回應，包括部署1萬名墨西哥士兵至美墨邊境，並將29名販毒集團成員引渡至美國。

美國4日起對美、加課徵25%的關稅後，薛恩鮑姆表示，將在9日宣布對美國商品徵收報復性關稅的具體措施，但未立即宣布反制細節。

墨西哥高度仰賴貿易，約80%的出口商品銷往美國。

報導指出，川普對全面對墨西哥、加拿大輸美商品課徵關稅的計畫很可能進一步推升物價，在美國消費者飽受通膨之苦的情況下，這是極大的「冒險」。