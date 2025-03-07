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關稅政策不確定性加劇 道瓊跌逾400點、台積電ADR重挫4.57%

美關稅戰左搖右擺 川普準備面對市場波動

中央社／ 紐約6日專電

美國總統川普連續2日改變對加拿大與墨西哥的關稅項目與施行日期，華爾街各項指數與全球股市持續震盪。川普雖然釋出方向未必一致的訊息，但財經評論依過去經驗多認為，川普願意承受關稅戰前的市場下跌波動。

對生產與進出口業者而言，已裝船或行進間的貨櫃，如不清楚入港或抵達目的地時的規費，將面臨白忙或虧本的營運危機，這是目前美、墨、加、中業者，及包括歐盟、日本、韓國等對美貿易大額順差經濟體面臨的困境，海上貨輪進入美國港口需支付的關稅充滿變數。

川普（Donald Trump）為營造經貿談判籌碼，推文在4月2日前，對所有符合美墨加協定（USMCA）的墨西哥商品，暫停課徵25%關稅。另外在車商請求下，對加、墨加徵的汽車相關關稅也延遲一個月實施。

華爾街日報（Wall Street Journal）分析，依據美墨加協定，包括汽車與相關配件、食品等約有6成商品可暫時免徵，另外4成包括筆電，不在免徵項目。

全球金融業不願見到的是政策不確定，一個月後關稅動向仍未明，投資因此縮手。川普關稅舉棋不定，暫緩對2大鄰國開徵主要項目雖是好消息，但投資人不買帳，紐約股市近期已吐回川普當選後的慶祝漲幅。

政論媒體Politico引用共和黨籍聯邦參議員保羅（Rand Paul）的說法，不知道川普政府計畫為何，如果關稅是籌碼，應該是威嚇與協商並用，但目前看來前後不一。

金融資訊機構沃爾夫研究（Wolfe Research）分析師馬卡斯（Tobin Marcus）在財經頻道CNBC指出，連續3天大幅徵稅和收回後，不禁要問目的何在。川普沒有說明墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在芬太尼（Fentanyl）與貿易上妥協了什麼。

CNBC分析，川普在首任期已顯示開啟關稅戰前，願意接受市場下跌波動。

來自華爾街，獲川普高信任的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期頻頻為川普措施緩頰，並傳達美國業者的關切。但川普政府已準備面對上任初期的市場波動，財政部長貝森特（Scott Bessent）6日表示，取得廉價物品並非美國夢的要素。

川普對全球掀起關稅戰導致1月美國貿易逆差暴增34%的歷史新高，業者趕在政策施行前大舉進貨。如今美國汽車業可獲得一個月喘息，但經銷商的車價已經蠢蠢欲動。

川普 關稅

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