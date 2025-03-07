聽新聞
0:00 / 0:00

獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅

中央社／ 墨西哥市6日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。 路透社
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。 路透社

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）遭美國施壓勿讓墨西哥成為中國商品的「後門」，她今天表示，墨西哥政府將檢視對中國的關稅

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今天稍早宣布將暫停對大多數墨西哥商品課徵關稅，薛恩鮑姆不久後便在記者會上表示，墨西哥從中國進口「許多產品」，這些產品對國內產業造成打擊。

薛恩鮑姆還說，墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）之所以遭暴力犯罪事件撼動，有一部分得歸咎於墨西哥紡織及製鞋業衰退。

今年1月，薛恩鮑姆提出一項用國產商品取代中國進口的計畫。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週表示，墨西哥也提議配合華府提高對中關稅。薛恩鮑姆並未證實這一點，但她表示，在貿易關係上，墨西哥將優先考慮與其簽定自貿協定的國家，例如美國。

她說：「請記住，我們與中國沒有貿易協定。」

墨西哥 川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅威脅下 1月美國貿易逆差暴增34%至歷史新高

第一金強攻美國川普商機

川普：墨西哥符合貿易協定的商品 關稅延到下月

川普為何要建「戰略加密儲備」？ 克魯曼：史上最大搶劫

相關新聞

白宮聽到產業訴求 加墨汽車銷美暫緩加稅

在美國對加拿大和墨西哥產品全面課徵25%關稅後，白宮5日表示，為因應產業訴求，將給予符合資格的汽車一個月豁免期，川普據傳...

川普：墨西哥符合貿易協定的商品 關稅延到下月

美國總統川普與墨西哥總統薛恩鮑姆通話後，6日在Truth Social貼文宣布，墨西哥只要是符合美墨加自貿協定（USMC...

美對加墨課關稅出現轉圜 盧特尼克：對大陸則持續施壓

美國商務部長盧特尼克透露，川普政府可能最快5日宣布，為北美貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品，提供關稅緩衝途徑，但對中國...

獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）遭美國施壓勿讓墨西哥成為中國商品的「後門」，她今天表示，墨西哥政...

美4大科技巨頭憂關稅 下周見川普

彭博新聞六日報導，美國總統川普下周將會見多名美國知名科技公司領導人。這些美國業者正面臨進口關稅和更嚴格出口管制，可能影響...

加墨汽車關稅 美豁免一個月

美國總統川普五日表示，將給予加拿大和墨西哥進口汽車一個月的關稅寬限期，讓汽車製造商有時間將生產製造移回美國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。