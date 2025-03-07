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美4大科技巨頭憂關稅 下周見川普

聯合報／ 編譯劉忠勇周辰陽／綜合報導

彭博新聞六日報導，美國總統川普下周將會見多名美國知名科技公司領導人。這些美國業者正面臨進口關稅和更嚴格出口管制，可能影響他們的業務。

知情人士說，惠普、英特爾、ＩＢＭ和高通執行長在內的團體已討論十日與政府會面；因計畫未公開，知情人士要求匿名。

惠普證實，該公司十日會出席。一位代表表示，「我們領導團隊首要考慮的議題是貿易政策和美國製造」。英特爾、ＩＢＭ和高通的發言人拒絕發表評論。白宮代表沒有立即回應置評請求。

報導說，白宮推動一系列政策的變化，恐將攪亂電腦硬體產業。關稅將讓中國大陸等製造業中心更加昂貴，並可能打亂供應鏈。科技公司也希望了解，他們在世界各地打造的人工智慧（ＡＩ）資料中心先進技術出口，可能會被施加哪些限制。

川普已宣稱要落實對貿易夥伴課徵關稅的選舉政見，如此一來，電子業者很難在全球各地以區隔市場方式有效經營。川普政府正制定一項ＡＩ行動計畫，尋求「維持和加強」美國在該領域領導地位，正在尋求該計畫的公眾意見。

川普還敦促國會廢止晶片法，若付諸實施，台積電和英特爾在內的晶片業者將喪失補助和抵稅優惠。

然而，參議院民主黨領袖舒默五日預測，川普的要求將會失敗。

川普 關稅

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