川普關稅威脅下 1月美國貿易逆差暴增34%至歷史新高

美國商務部今天公布，1月美國進口額較前月大增10%，導致貿易逆差飆上有紀錄以來新高。反映出當月20日宣誓就職的美國總統川普掀起的關稅疑慮猛烈升溫。

法新社報導，官方數據顯示，1月美國進口額較去年12月增加366億美元至4012億美元，出口額則僅增33億美元至2698億美元。

這使得1月美國貿易赤字暴增34%至1314億美元，創下1992年相關統計數據開始以來新高，也大於分析師預期。

美國去年全年貨物貿易逆差已達到空前高點1兆2000億美元。川普（Donald Trump）去年打總統選戰時已提到，一旦他重返白宮可能對美國進口貨物普遍加徵關稅。

1月美國進口額增加的貨品當中，以工業品增幅明顯，例如某些金屬產品。消費者貨品進口額也顯著增加。