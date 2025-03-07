聽新聞
0:00 / 0:00

川普貿易戰 恐燒向亞洲

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

在美國總統川普對中國大陸、墨西哥和加拿大祭出的新貿易關稅生效，新一輪貿易戰開打之際，台灣等在全球錯綜複雜供應鏈扮演要角的亞洲國家，可能成為川普關稅下一個目標。

路透報導，根據美國財政部最近公布的報告，除了中國大陸，台灣、越南和日本對美國貿易順差在亞洲也名列前茅，這些國家也面臨美國加徵關稅風險。另一方面，從2024年對美國出口占國內生產毛額（GDP）比重來看，亞洲前三名分別是越南、台灣及泰國，其中越南占比約25%，台灣逼近15%，代表美國加徵關稅對這三國影響最大。

亞洲部分經濟體也面臨對等關稅風險，牛津經濟研究院指出，如果美國決定對等關稅時只考量有效關稅落差，亞洲國家可能以印度、泰國和南韓最危險，關稅稅率估上升5個百分點左右。

產業關稅方面，隨著川普提議對半導體、製藥、鋼鐵和鋁等產業祭出關稅，野村預期台灣、南韓、日本、馬來西亞和菲律賓逾25%出口，可能受到影響。

美國對中國大陸、加拿大和墨西哥加徵關稅，也可能間接影響亞洲國家。路透指出，基於台灣和越南對美中貿易的曝險較高，美中貿易情勢緊張可能對這兩國帶來巨大影響。馬來西亞、南韓和泰國則與北美供應鏈關係較密切，容易遭到美國對加、墨兩國加徵關稅波及。

川普 關稅

延伸閱讀

路透：川普擬撤銷逃亡美國烏克蘭人臨時合法身分 24萬人恐遭驅逐出境

川普2度執政首次國會演說 3660萬人收看

美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

紐時：川普回任總統 許多中國人看到了美國文革

相關新聞

白宮聽到產業訴求 加墨汽車銷美暫緩加稅

在美國對加拿大和墨西哥產品全面課徵25%關稅後，白宮5日表示，為因應產業訴求，將給予符合資格的汽車一個月豁免期，川普據傳...

川普：墨西哥符合貿易協定的商品 關稅延到下月

美國總統川普與墨西哥總統薛恩鮑姆通話後，6日在Truth Social貼文宣布，墨西哥只要是符合美墨加自貿協定（USMC...

美對加墨課關稅出現轉圜 盧特尼克：對大陸則持續施壓

美國商務部長盧特尼克透露，川普政府可能最快5日宣布，為北美貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品，提供關稅緩衝途徑，但對中國...

美4大科技巨頭憂關稅 下周見川普

彭博新聞六日報導，美國總統川普下周將會見多名美國知名科技公司領導人。這些美國業者正面臨進口關稅和更嚴格出口管制，可能影響...

加墨汽車關稅 美豁免一個月

美國總統川普五日表示，將給予加拿大和墨西哥進口汽車一個月的關稅寬限期，讓汽車製造商有時間將生產製造移回美國。

川普貿易戰 恐燒向亞洲

在美國總統川普對中國大陸、墨西哥和加拿大祭出的新貿易關稅生效，新一輪貿易戰開打之際，台灣等在全球錯綜複雜供應鏈扮演要角的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。