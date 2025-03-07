川普貿易戰 恐燒向亞洲

在美國總統川普對中國大陸、墨西哥和加拿大祭出的新貿易關稅生效，新一輪貿易戰開打之際，台灣等在全球錯綜複雜供應鏈扮演要角的亞洲國家，可能成為川普關稅下一個目標。

路透報導，根據美國財政部最近公布的報告，除了中國大陸，台灣、越南和日本對美國貿易順差在亞洲也名列前茅，這些國家也面臨美國加徵關稅風險。另一方面，從2024年對美國出口占國內生產毛額（GDP）比重來看，亞洲前三名分別是越南、台灣及泰國，其中越南占比約25%，台灣逼近15%，代表美國加徵關稅對這三國影響最大。

亞洲部分經濟體也面臨對等關稅風險，牛津經濟研究院指出，如果美國決定對等關稅時只考量有效關稅落差，亞洲國家可能以印度、泰國和南韓最危險，關稅稅率估上升5個百分點左右。

產業關稅方面，隨著川普提議對半導體、製藥、鋼鐵和鋁等產業祭出關稅，野村預期台灣、南韓、日本、馬來西亞和菲律賓逾25%出口，可能受到影響。

美國對中國大陸、加拿大和墨西哥加徵關稅，也可能間接影響亞洲國家。路透指出，基於台灣和越南對美中貿易的曝險較高，美中貿易情勢緊張可能對這兩國帶來巨大影響。馬來西亞、南韓和泰國則與北美供應鏈關係較密切，容易遭到美國對加、墨兩國加徵關稅波及。