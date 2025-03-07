白宮聽到產業訴求 加墨汽車銷美暫緩加稅

在美國對加拿大和墨西哥產品全面課徵25%關稅後，白宮5日表示，為因應產業訴求，將給予符合資格的汽車一個月豁免期，川普據傳也考慮減免對部分加墨農產品加徵關稅，成為關稅戰有轉圜餘地的最新跡象。

但川普仍不示弱地抨擊加拿大總理杜魯多，加拿大也拒絕在美國撤銷加徵關稅措施前先取消報復性關稅。

白宮新聞祕書李維特5日說，「我們將給予任何透過美墨加協定（USMCA）進口的汽車一個月豁免期」，「對等關稅仍將於4月2日生效，但應美墨加協定相關公司要求，總統給予他們一個月豁免，所以他們不會在經濟上處於劣勢」。

彭博資訊引述知情人士指出，川普政府官員4日與福特、通用及Stellantis開會討論此事，白宮5日也就潛在關稅調整舉行另一次會議。白宮官員透露，這項豁免令也適用於遵循美墨加協定的汽車零組件。美墨加協定規定，汽車至少要有75%零組件來自北美。

川普5日在社群媒體連發兩則貼文，表示已與杜魯多通話，聲稱兩人交流「可以說是」友好，但再次稱杜魯多為「州長」，並將當前局面歸咎於杜魯多的邊境政策，同時指責杜魯多「試圖利用這個問題繼續掌權」。

另據彭博資訊與路透報導，川普也正考慮減免對加拿大和墨西哥某些農產品所加徵的關稅，並且可能針對符合美墨加協定產地規範的加拿大能源進口，取消10%的進口關稅。

這項豁免將讓汽車製造商獲得幾周喘息空間，底特律三大車廠可能利用這段時間囤積庫存，因為北美汽車供應鏈錯綜複雜，難以在短短一個月內調整。

Stellantis 6日回應，與川普一樣，目標是在美國生產更多汽車，並感謝川普豁免來自加墨的汽車關稅一個月。

Edmunds.com分析師考德威爾指出，關稅豁免期顯示白宮在認知到對產業健全度的重要性後，關稅政策能有一些彈性，但暫時豁免無助降低汽車業正面臨的長期不確定性。

彭博引述加拿大資深官員指出，只要美國還對加拿大加徵任何關稅，加國就不會取消加拿大的全套報復性關稅。美國商務部長盧特尼克提出以「折衷立場」解決貿易戰，但加國態度冷淡，知情官員透露，特別是任何讓加拿大完全取消報復性關稅來換取美國削減部分關稅的方案，都將遭到杜魯多拒絕。

加國除了以關稅反擊，也在世界貿易組織（WTO）提出訴訟，並且緊縮對外資收購案的審查，以保護關鍵產業。