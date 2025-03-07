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加墨汽車關稅 美豁免一個月

聯合報／ 記者陳熙文、編譯季晶晶／綜合報導

美國總統川普五日表示，將給予加拿大和墨西哥進口汽車一個月的關稅寬限期，讓汽車製造商有時間將生產製造移回美國。

川普日前宣布課徵加拿大和墨西哥商品百分之廿五關稅，同時加徵中國大陸百分之十關稅；歷經一個月的觀察期，美國向加墨徵收的關稅四日生效。

川普五日與Stellantis、福特和通用三大汽車製造商通話討論關稅問題。

川普最後決定給予在美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）之下的進口汽車一個月的寬限期，等於延遲向加拿大和墨西哥的汽車徵收關稅。

白宮發言人李維特表示，美國的對等關稅政策仍預計在四月二日生效，但川普給予和美墨加協定有關的汽車製造商一個月寬限期，讓他們不至於陷入經濟劣勢。

李維特指出，三大汽車製造商希望與川普通話，並對川普提出請求，川普也樂於回應他們的請求。

加拿大官員說，只要川普還對加拿大保留任何關稅，總理杜魯多不會取消加拿大的全套報復性關稅。加國已對美國化妝品、輪胎、水果等共三百億加元商品加徵關稅。

川普五日表示，他與杜魯多通電，認為加拿大對限制芬太尼流入美國做得不夠好。川普說，杜魯多未能向他說明加拿大何時舉行選舉，讓他感到困惑；川普指控杜魯多利用美加矛盾繼續掌權。

杜魯多一月宣布將辭去自由黨領袖及總理職務，加拿大預計近期舉行選舉。

川普也表示，他在電話中告訴「加拿大州長」杜魯多，是他鬆散的邊境政策造成美加之間的問題。

川普 關稅

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