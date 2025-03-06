沃爾瑪傳要陸供應商大幅降價 轉嫁關稅負擔引反彈

知情人士透露，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）已要求一些中國供應商大幅降價，但這種轉嫁美國總統川普關稅負擔的作法，已遭中國企業的強烈反彈。

知情人士說，沃爾瑪要求包括廚具、服飾生產商在內的供應商，在每輪關稅中降價10%，實際上是轉嫁川普課關稅的全部成本。他們並表示，沃爾瑪與個別廠商舉行談判，降價幅度也各有不同。

彭博資訊引述知情人士報導，至目前為止，少有廠商願意吞下沃爾瑪的降價要求，原因是沃爾瑪向來採取廉價採購策略以維持其競爭優勢，已使供應商的利潤非常微薄。

知情人士稱，2月初川普對中國商品10%的第一輪關稅生效時，沃爾瑪最初要求製造商降價，當月稍晚時候川普威脅將關稅提高一倍後，沃爾瑪又提出了進一步降價的要求。

其他美國大型零售商也可能效仿。目標百貨公司（Target）執行長康奈爾本周表示，該公司正在與供應商討論下一步計畫。

知情人士表示，有些公司降價超過2%就會賠本。其他公司的上游供應商已拒絕降價逾3%的要求，迫使製造商考慮從越南採購一些零件，令人擔憂降價將會犧牲產品的品質。

知情人士透露，沃爾瑪歷來對中國供應商擁有較強的議價能力，降價的要求也大多得到滿足。但最近要求的幅度不同尋常，促使製造商不得不開始權衡，是否要承擔這樣的成本以維持長期的業務關係。