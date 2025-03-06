美國對等關稅擬4月上路 野村證券指印度面臨風險

美國總統川普日前表示，對等關稅將於4月上路，並點名印度在內的國家對美國課徵高關稅。對此，野村證券的報告顯示，印度確實是面臨對等關稅威脅的國家之一。

川普（Donald Trump）在國會聯席會議發表演說時重申，對等關稅措施將於4月2日如期上路，並指印度、歐盟、中國、巴西、墨西哥、加拿大及其他許多國家，都對美國課徵很高的關稅，他並直言：「這非常不公平」。

對美國貿易逆差最大的11個國家中，有7個在亞洲，分別是泰國、印度、韓國、日本、台灣、越南、中國。針對印度的部分，川普還特別提到說：「印度向我們的汽車，徵收超過100%的關稅。」

印度是被川普直接點名的國家之一，野村證券（Nomura）最新報告顯示，亞洲的新興經濟體，尤其是印度、泰國，因為對美國的關稅相對較高，因此在川普的對等關稅實施後，將面臨較高的危機。

野村證券報告提到，亞洲對農產品、車輛課的關稅較高，雖然要降農產品的關稅恐怕比較困難，但各國可用降低汽車的關稅來因應。

野村證券在報告中提到，若依產業／產品來看，包括蔬菜、食品、紡織品、服裝、鞋類等，可能受對等關稅的衝擊最大。

川普在國會聯席會議的演說中表示，美國政府希望對國內製造業推出減稅措施，「如果你不在美國製造產品，那在川普政府執政下，就必須付關稅，在某些情況下，是很高的關稅」。他並重申，4月2日起，美國將如期實施對等關稅，「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」。

川普也提到說：「如果他們採取非貨幣性關稅，不讓美國產品進入他們的市場，美國也會回敬同樣措施。」從川普提到此事就不難看出，包括進口政策、衛生和植物檢疫措施、出口補貼等非關稅壁壘，也將是美國考量實施對等關稅時的要點之一。

根據美國貿易代表署（USTR）的報告，中國、印度、印尼、菲律賓、台灣、泰國是非關稅壁壘較多的國家。野村證券對此表示，若考量非關稅壁壘，可能會有更多新興和已開發亞洲經濟體面臨對等關稅危機。