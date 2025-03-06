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川普對中加墨課關稅生效 大型零售商CEO：這幾天就可能見物價上漲

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
大型零售商達吉特（Target）執行長柯內爾（Brian Cornell）。 路透
大型零售商達吉特（Target）執行長柯內爾（Brian Cornell）。 路透

受到美國總統川普對墨西哥、加拿大和中國銷美商品課徵關稅影響，包括酪梨、草莓等農產品到電子產品和汽油等，美國的物價似乎蠢蠢欲動、準備上漲。

大型零售商達吉特（Target）執行長柯內爾（Brian Cornell）本週表示：「在這幾天裡，消費者就可能看到部分物價上漲。」

根據美國農業部（U.S. Department of Agriculture,USDA）的數據，2023年從墨西哥進口的農產品中，有72.5%是新鮮水果、蔬菜，以及啤酒和其他酒精類飲料。

耶魯大學預算實驗室（Yale University's Budget Lab）估計，如果美國對加墨商品課徵25%關稅、中國20%關稅，並對加國原油課徵10%關稅，川普關稅的淨影響將導致消費者物價上漲1.0%至1.2%，意即每個家庭每年將增加1600至2000美元（約新台幣5萬2560元至6萬5700元）的開銷。

美國最近的消費者民調也顯示，消費者信心下降，意味消費支出可能回落。

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川普 漲價 美國 關稅

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