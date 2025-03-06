川普：杜魯道渲染加美貿易戰 是為「保住權力」
美國總統川普今天與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）通電話後，指責他為了保住權力，渲染加美貿易戰。
法新社報導，川普在社群媒體貼文說，杜魯道「無法告訴我加拿大大選何時舉行，這讓我很好奇，現在到底是什麼狀況？然後我意識到，他試圖利用這個問題來保住權力」。
杜魯道1月宣布辭職，他將於自由黨本週末舉行黨魁選舉，選出他的繼任者後下台。
川普和杜魯道今天通話50分鐘，討論類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）及貿易議題，川普在雙方通話後表示，加拿大攔阻芬太尼流入美國的努力還不夠，還說兩人對話在「和睦」氣氛中結束。
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