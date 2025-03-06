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中方稱各種戰都奉陪 美防長回嗆：我們也有準備

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

中國外交部4日表示美方若執意打關稅戰或各種戰，中方都奉陪。美國國防部長赫格塞斯今天在節目受訪時稱美國也「有所準備」，但強調不尋求與中國真正開戰。

中國外交部發言人林劍4日在例行記者會答覆媒體問如何看待美國將對大部分中國商品再次加徵10%關稅時表示，美國執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明反對立場，採取反制措施完全是維護自身權益的必要之舉。

林劍並說：「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。我們奉勸美方趁早回到對話合作的正確軌道上。」

赫格塞斯（Pete Hegseth）接受福斯新聞頻道（FoxNews）節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）訪問時對此回應表示，美國也有所準備。

赫格塞斯說：「渴望和平的人必須為戰爭做好準備，這就是何以我們要重建軍隊、為何要再度建立起嚇阻力的原因。」

「如果我們想嚇阻中方或其他國家與美開戰，我們就必須保持強大。」

五角大廈在發出的新聞稿指出，總統川普了解和平來自於實力，也與中共領導人習近平關係良好；赫格塞斯也說明，美國不主動尋求與中國衝突。

赫格塞斯說：「我們不尋求（與中方）戰爭，但我身為國防部長，就是要確保我們有所準備。為此我們需要國防開支、提升軍事能力、部署先進武器，並在我們當前高度聚焦的印太地區擺出姿態。」

川普 關稅

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