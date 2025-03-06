快訊

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

竹聯幫黃少岑告別式…柯建銘、李乾龍到場 警方帶回3通緝犯2少年

林姿妙涉貪綠營能奪回宜蘭？賴清德出手整合仍有挑戰

巴西鋼鋁遭川普加關稅 專家：可能轉向歐中尋新市場

中央社／ 聖保羅5日專電

美國總統川普（Donald Trump）將對進口鋼鋁加徵25%的關稅，主要供應國巴西將受衝擊。專家分析，巴西受影響較大的工業部門預計將尋找歐洲、中國等其他市場，以彌補美國減少的需求。

美國即將對進口鋼鐵和鋁加徵25%的關稅，CNN巴西新聞頻道報導，隨著關稅產品在美國失勢，巴西生產商可能短期內在本地市場傾銷部分庫存，增加供應量，造成價格下跌；具體情況將取決於美元波動和川普的新關稅措施。

巴西金融諮商公司MB首席經濟學家維爾（SérgioVale）表示，巴西仍然是一個封閉國家，在很大程度上依賴大宗商品而非出口工業；部份工業部門如鋼鋁，可能遭遇困境，但在確定適應新現實之前，這些商品價格可能下跌。

維爾分析指出，受影響較大的工業部門預計將尋找其他市場，著眼於增加對歐洲和中國的出口，以彌補美國減少的需求。

巴西經濟學家奈托（Julio Netto）表示，一旦發生關稅貿易戰，市場一定會有一個適應的過渡期，例如聚焦於本地市場，但為保障利益，為美國課徵關稅商品尋找新市場，勢必成為巴西出口工業的重點。

奈托強調，川普關稅政策的不確定性和朝令夕改，隨時可能改變經濟形勢，「川普想在短期內取悅他的選民，但從長遠來看，必須修正許多措施，以免孤立美國。」

巴西FGV基金會經濟學教授賈拉（Paulo Gala）指出，當前美元的走勢主要受川普政府新關稅措施影響，美元兌其他貨幣升值會加強出口並減少國內供應，牽動物價走勢；但美國對經濟衰退有強烈的恐懼，美元是否會繼續升值，也將取決於影響其國家經濟活動的財政政策。

川普 關稅

延伸閱讀

川普讚：台積電赴美打造最強晶片！網哀嚎「台灣的利空」

川普確定要加徵關稅！加拿大、墨西哥進口汽車給予1個月關稅寬限期

史丹佛學者：與川普交手需耐心 各國宜制定短中計畫

川普當選滿四個月 七檔具同特色ETF逆勢漲逾3%

相關新聞

美對加墨課關稅出現轉圜 盧特尼克：對大陸則持續施壓

美國商務部長盧特尼克透露，川普政府可能最快5日宣布，為北美貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品，提供關稅緩衝途徑，但對中國...

關稅重創美經濟？華爾街人士：川普導演衰退大戲

隨著交易員開始正視美國經濟陷入衰退的可能性，一名華爾街資深人士表示，這實際上可能是總統川普政府導演的一場大戲。

巴西鋼鋁遭川普加關稅 專家：可能轉向歐中尋新市場

美國總統川普（Donald Trump）將對進口鋼鋁加徵25%的關稅，主要供應國巴西將受衝擊。專家分析，巴西受影響較大的...

聯準會：美國企業預期 川普關稅計畫將推高物價

美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，美國各地企業預期總統川普的關稅計畫將迫使他們調漲價格，其中一些企業已經提前採取這一...

不做不利己的讓步！加拒絕取消全套報復性關稅 除非美撤所有關稅

根據加拿大政府一名高階官員，只要美國總統川普還對加拿大保留任何關稅，總理杜魯多不會取消加拿大的全套報復性關稅。

川普考慮要減免加、墨部分農產品的關稅

美國總統川普正考慮減免對加拿大和墨西哥某些農產品徵收關稅，這是美國政府周三為特定行業提供關稅豁免的最新舉措。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。