川普考慮要減免加、墨部分農產品的關稅

美國總統川普正考慮減免對加拿大和墨西哥某些農產品徵收關稅，這是美國政府周三為特定行業提供關稅豁免的最新舉措。

美國農業部部長羅林斯（Brooke Rollins）受訪說，「一切都在考慮之中」，「希望」政府能決定為農業部門提供緩解。

她周三在白宮表示，「至於對農業產業的具體豁免和例外情況，可能包括鉀肥和化肥等，還有待確定。我們相信總統在這方面的領導能力。我知道他非常關注這些社區。」

羅林斯在白宮與川普和其他經濟官員會面商討下一步行動。白宮周三稍早已證實，川普回應產業界領袖的呼籲，將對透過美墨加協議進口的汽車一個月的關稅豁免。