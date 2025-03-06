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川普對透過美墨加協定進口的汽車 提供1個月關稅緩衝期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
白宮周三表示，美國總統川普對透過美墨加協定進口的汽車，提供1個月關稅緩衝期。美聯社
白宮周三表示，美國總統川普對透過美墨加協定進口的汽車，提供1個月關稅緩衝期。美聯社

美國總統川普回應產業界領袖的呼籲，為加拿大和墨西哥的汽車製造商提供一個月的產品輸美關稅豁免期。

白宮新聞秘書Karoline Leavitt周三說：「我們將給予任何透過美墨加協定進口的汽車一個月的豁免。對等關稅仍將於4月2日生效，但應美墨加協定相關公司要求，總統給予他們一個月的豁免，所以他們不會在經濟上處於劣勢。」

匿名知情人士透露，官員周二與福特汽車、通用汽車及Stellantis開會討論此事。白宮周三還將就潛在的關稅調整舉行另一次會議。

福特、通用汽車和Stellantis的代表拒絕置評。

彭博資訊稍早報導了汽車關稅可能延遲的消息，推動美國汽車製造商股價大漲。Stellantis的美國存託憑證攀高4.51%。通用汽車勁揚7.22%，福特汽車走高5.81%。在美上市日本豐田汽車存託憑證上漲6.5%。 

向加拿大和墨西哥徵關稅被認為對汽車業特別具有懲罰性，因為北美供應鏈縱橫交錯。

加拿大汽車零部件製造商協會負責人Flavio Volpe抱怨，對於擔心失業和工廠關閉的企業和工人來說，一個月的緩衝不能解決問題。他說：「沒人可以在30天威脅周期內運作，尤其是美企。事實證明，要求這次豁免的是美企，而不是加拿大或墨西哥。」

各公司高階主管上周四都拜會了商務部官員。一位知情人士表示，政府官員在最近的討論中一直強調，川普希望他們將投資和生產帶回美國。

川普周三在社群媒體上連發兩則貼文，表示已與加拿大總理特魯多通話，並告訴對方他不相信芬太尼跨境流動已經停止。他還將這種局面歸咎於特魯多的邊境政策。川普聲稱兩人交流「可以說是」友好，但指責特魯多「試圖利用這個問題繼續掌權」。

川普 關稅

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