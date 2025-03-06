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川普與三大汽車公司通話：加墨進口汽車一個月關稅豁免

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國汽車的許多零件來自墨西哥與加拿大，圖為田納西州的汽車裝配工廠。(美聯社)
美國汽車的許多零件來自墨西哥與加拿大，圖為田納西州的汽車裝配工廠。(美聯社)

美國的進口汽車關稅和對等關稅預計4月生效，美國總統川普5日表示，美國將給予在美墨加協定（USMCA）之下進入美國的汽車一個月的關稅豁免寬限期。

美國白宮5日舉行記者會，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實川普5日與Stellantis、福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）三大汽車製造商通話。

李維特指出，川普將給予任何在美墨加協定之下的進口汽車一個月的寬限期。

李維特表示，對等關稅仍預計在4月2日生效，但川普將給予與美墨加協定有關的汽車公司一個月寬限期，讓他們不至於陷入經濟劣勢。

李維特說，三大汽車製造商希望與川普通話，並對川普提出請求，川普也樂於回應他們的請求。

川普 關稅

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