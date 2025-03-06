川普國會演說重申將回敬高關稅 點名歐盟、中國、南韓、印度等

美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，細數上任四十三天的政績，特別提到台積電宣布在美國擴大投資。川普說，台積電將在美國生產最強大的晶片，而美國不必給台積電任何資金補助。

細數政績提台積擴大投資

這是川普第五度、也是他一月回任後首度到國會演說。川普提到，台積電三日宣布擴大在美投資，總金額已達一六五○億美元，「因為只要在美設廠，他們就不用付關稅」。川普說，台積電是世界最強大半導體公司，市占率逾九成，將在美製造最強大晶片，美不會提供台積電資金。

川普再度批評拜登政府的晶片法，稱這是糟糕透頂政策，美國給予晶片公司上千億美元補助，最後都沒用，建議國會予以廢除。

川普提及，他回任六周以來，在美國優先政策下，已為美國帶來一點七兆美元（台幣約五十六兆元）新投資，包括來自日本軟銀、OpenAI及甲骨文、蘋果，相信這些企業將在美國設廠而非中國大陸。

川普重申，美國的對等關稅四月二日將如期上路，「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」；若他國採取非貨幣性關稅，不讓美國產品進入其市場，美國會比照辦理；關稅不只是用來保護美國人工作機會，也保護美國的靈魂。

川普稱，其他國家數十年來持續向美國課稅，現在是美國回敬的時候；歐盟、中國、巴西、印度、墨西哥、加拿大等國家都對美國課高關稅，比美國向他們課的稅還多，非常不公平。他說，雖然美國向南韓提供許多軍援，南韓對美國產品平均關稅，仍是美國對南韓的四倍。

稱烏國已準備好回談判桌

對俄烏問題，川普說，四日稍早收到烏克蘭總統澤倫斯基訊息，內容稱烏已準備好盡快回到談判桌，以朝持久和平邁進，也準備好簽署美烏「礦產及安全」協議。

川普說，澤倫斯基和其團隊表示，烏方很重視美國付出，且願意在川普領導下取得持久和平。川普感謝澤倫斯基，也說美國同時與俄羅斯進行認真討論，俄國釋出強烈訊號表示已準備好接受和平，現在已到結束殺戮的時刻。

川普強調美國擴張主義願景，矢言無論如何都將拿下丹麥自治領地格陵蘭，還稱已就重新掌控巴拿馬運河取得初步勝利。

民主黨議員舉出字卡抗議

川普這次演說歷時一小時卅九分鐘，是他歷來國會演說最長一次，開頭就喊出「美國回來了」，另論及邊境政策、凍結對外援助、取消多元辦公室（ＤＥＩ）、反對跨性別女性參加女子體育賽事、退出世界衛生組織等。川普進場時，共和黨籍議員紛紛起立鼓掌，高喊「美國！美國！美國！」民主黨籍議員未起立，甚至拿出字卡抗議。

民主黨聯邦眾議員格林更起身表達不滿，最終被眾議院議長強生要求離開。川普說，他已到國會五次，即使他可以為最具毀滅性的疾病找到解方、創造最偉大經濟或大幅降低犯罪，民主黨依舊不會為他鼓掌。