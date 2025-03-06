美商務部長：擬對加墨關稅提供緩衝

美國總統川普和加拿大總理杜魯多因關稅戰互嗆，美國商務部長盧特尼克四日透露，川普政府最早可能五日宣布，為墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝途徑，但對中國則會持續施壓。

盧特尼克四日對福斯商業台說，「墨西哥和加拿大四日一整天都在和我通電話，表明他們會做得更好，而總統也在聽，你要知道他非常非常公平，也非常通情達理。所以我認為，他會跟他們一起找出某種辦法，不會是暫停，不會搞那種暫停的東西了，但我覺得他會想出辦法：你做得更多，我就會與你找到折衷辦法，我們很可能會在明天（五日）宣布。」

盧特尼克沒解釋川普在考慮什麼，美國對加拿大和墨西哥商品加徵百分之廿五關稅已於四日生效。盧特尼克說，關稅可能會落在中間某處，川普會因為加拿大和墨西哥「有動作，但不會一路到底」，代表最終可能達成某種折衷方案。

盧特尼克對關稅會全面撤銷的觀點不以為然，他提到川普第一個任期內通過談判達成的美墨加貿易協定。他說：「如果遵守那些規定，那麼總統會考慮給你減一些，如果沒遵守規則，那就得付關稅。」

這是川普政府發動關稅戰以來首次公開表明可能在此問題上動搖的訊號。

美國四日正式對加拿大、墨西哥開徵百分之廿五關稅，也對中國大陸加徵百分之十關稅。三國提出報復措施，川普揚言繼續加徵回應，引爆一九九○年代全球化後最大規模貿易戰。

分析師評估，如果貿易戰繼續升高，美國通膨勢將重燃，加、墨兩國的國內生產毛額（ＧＤＰ）恐將減少百分之三至百分之五，也可能出現關廠失業潮危機。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃透過視訊於ＩＭＦ在東京舉辦的一場活動上表示，貿易不再像過去一樣帶動全球經濟成長，而美國新政府政策變化，也牽動著其他國家的回應。