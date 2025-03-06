貿易戰開打 加國總理杜魯多批川普愚蠢

美國向加拿大和墨西哥徵收百分之廿五的關稅四日上路，加拿大同日發動報復性關稅反擊；加國總理杜魯多表示，美國總統川普發動的關稅戰「愚蠢」；川普表示，無論加拿大增加多少關稅，美國的對等關稅都會以牙還牙。

川普一月底宣布課徵加拿大和墨西哥百分之廿五的關稅，同時加徵中國大陸百分之十的關稅，作為三國容許非法移民和毒品進入美國的懲罰，原擬二月一日實施，不過川普二月初與加拿大和墨西哥領袖通話後，決定給予一個月觀察期。

川普近日宣布關稅政策不變，同時再向中國大陸加徵百分之十的關稅，於四日上路。

對此，加拿大四日也向總額合約一○六○億美元的美國商品祭出百分之廿五的報復性關稅，其中針對合約二○八億美元的商品關稅將立即生效，包括花生醬、咖啡、啤酒、機車、化妝品和紙製品等。加拿大擬三周之後公布剩餘的商品清單。

杜魯多說，他要呼應華爾街日報的看法，川普對加拿大徵收關稅「真的很愚蠢」，加拿大絕對不會退縮，將徵收報復性關稅，直到美國撤回關稅；杜魯多也否認有大量毒品和非法移民從加拿大跨境到美國，認為川普的指控是錯誤的。

杜魯多也向美國人民喊話說，加拿大不想與美國打貿易戰，不希望看到美國人民受傷，但美國政府卻選擇這樣做。他稱川普政府將美國的工作機會和物價置於風險之中，也傷害到美國安全。

杜魯多表示：「美國今天對最親密的盟友加拿大發動貿易戰。與此同時，他們卻在談論如何與俄羅斯積極合作，姑息普亭這個說謊、殺人的獨裁者，這一切說得通嗎？」

杜魯多說，川普「想看到加拿大經濟完全崩潰，那樣就更容易併吞我們。這絕不會發生。我們永遠不會成為美國第五十一州」。

川普隨後發文回擊，稱杜魯多「加拿大州長」，川普說，「請向加拿大州長杜魯多解釋，當他對美國徵收報復性關稅時，我們的對等關稅也會立即相應增加！」

此外，美聯社報導，墨西哥總統薛恩鮑姆表示，預計九日宣布報復性關稅。薛恩鮑姆表示，美國對從墨西哥進口的商品開徵新關稅缺乏正當理由，「我們已決定就關稅和非關稅措施採取對策，我將在九日宣布相關事宜」。