美對加墨課關稅出現轉圜 盧特尼克：對大陸則持續施壓

美國商務部長盧特尼克透露，川普政府可能最快5日宣布，為北美貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品，提供關稅緩衝途徑，但對中國大陸則會持續施壓。

美國對所有加拿大和墨西哥進口商品課徵25%關稅，已於4日生效。盧特尼克的談話，是關稅實施以來首次公開表明川普可能在此問題上動搖的訊號。

盧特尼克4日接受福斯商業台採訪時說，「墨西哥和加拿大今天一整天都在和我通電話，表明他們會做得更好，而川普也在聽。你要知道川普非常非常公平，也非常通情達理。所以我認為，川普會跟他們一起找出某種辦法，雖然不會是暫停，但我覺得他會想出辦法：你做得更多，我就會與你找到折衷辦法。」

盧特尼克說，關稅調整可能會落在「中間某處」，川普會因為加拿大和墨西哥「有動作，但不會一路到底」，代表最終可能達成某種折衷方案，但不會完全讓步。

盧特尼克對關稅會全面撤銷的觀點不以為然。他提到，川普第一個任期內通過談判達成的美國、墨西哥、加拿大貿易協定。他說：「如果遵守那些規定，那麼川普會考慮給你減一些，如果不守規則，那就得付關稅。」

美國對加、墨與中國大陸發動關稅戰後，加拿大與中國大陸已提出報復措施，川普揚言繼續加徵回應，引爆1990年代全球化後最大規模貿易戰。

1994年北美自由貿易協定（NAFTA）生效，2020年川普提出取代的「美墨加協定」（USMCA），在這段期間，美國與這兩大鄰國間幾乎沒有貿易壁壘，墨西哥受惠成為出口大國，輸美產品已成國家經濟命脈。

分析師評估，如果貿易戰火繼續升高，美國通膨勢將重燃，加、墨兩國的國內生產毛額（GDP）恐將減少3%至5%，也可能出現關廠失業潮危機。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃透過視訊於IMF在東京舉辦的一場活動上表示，貿易不再像過去一樣帶動全球經濟成長，「美國新政府正快速重塑其貿易、稅收、公共支出、鬆綁管制以及數位資產等政策，而其他政府也重新調整他們的手段與政策」。



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