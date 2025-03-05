震盪全球！川普2.0對加墨開徵關稅 產業專家：堪比規模8.0地震

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經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
周一（3日）參加標普全球TPM25航運年會的資深航運業者表示，雖然提高關稅一直是川普政權最標誌性的手段，但他們沒有料到他會貫徹競選承諾。歐新社
周一（3日）參加標普全球TPM25航運年會的資深航運業者表示，雖然提高關稅一直是川普政權最標誌性的手段，但他們沒有料到他會貫徹競選承諾。歐新社

美國4日對加、墨兩國開徵25%進口關稅，全球貿易隨之震盪，點燃市場對衰退、物價飆漲、物流混亂的恐懼，也讓原本預計在標普全球TPM25航運年會上，討論市場趨勢和供應鏈挑戰的全球航運業高階主管驚覺，他們進入了危機模式。

彭博資訊報導，周一（3日）與會的資深航運業者表示，雖然提高關稅一直是川普最具代表性的手段，但他們沒有料到他會貫徹競選承諾。

諮詢業者Trade Force Multiplier執行長艾倫說，「這好比一場地震」，「就算做了萬全準備，來了一個芮氏規模8.0的地震時，其衝擊不言而喻」。

美西洛杉磯、長堤港是美國進口中國大陸商品的主要門戶，近月來貨運量大增，反映進口業者趕在貿易措施實施前大舉進貨。彭博資訊分析，這是我們很熟悉的模式：川普首任期間，港口吞吐量隨著業者競相囤積商品而衝高，對中進口關稅開徵後，便立刻驟減。

運輸數據業者DAT分析師柯洛克說，「去年11月美國大選以來，美加間的貨運費已驟升」。他說，「船運業者很明顯地在努力增加庫存量」，「美加間貨物的跨境費率、運量和費率波動性，均大幅提高，有些費用更漲到近幾年來最高水準」。

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