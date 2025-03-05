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川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

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川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普的關稅政策令市場不安。路透
美國總統川普的關稅政策令市場不安。路透

美國總統川普去年11月勝選之前即表明，他希望美元貶值、美國物價降下來、聯準會（Fed）降利率。一位華爾街老手揣測，川普可能正試圖藉挑起貿易戰，達到一箭三鵰的目的。

近來美國股市下跌，反映交易員開始正視川普2.0關稅可能把美國經濟拖入衰退的可能性。

MarketWatch報導，野村證券策略師Charlie McElligott在寫給客戶的研究報告中指出，川普政府需要導演一場衰退大戲，讓美國經濟減速、通膨減緩得足以迫使Fed連番降息，如此一來美元也會顯著貶值，而這三個條件一到位，有利川普推行下階段經濟方案。

最近市場對Fed降息的預期已升高，美元指數DXY升抵1月高峰後下滑4%，對Fed貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率也從元月峰頂回落44個基點。

川普對加拿大和墨西哥課徵、並對中國大陸加徵的關稅本周上路，在金融市場掀起狂瀾。加上最近發布的調查顯示美國企業和消費者對經濟前景的信心都大幅滑落，讓市場頓時瀰漫經濟衰退可能山雨欲來的悲觀氣氛。加密預測平台Polymarket顯示，交易員目前押注今年美國經濟衰退機率達37%。

McElligott認為，此時川普再怎麼喊話也安撫不了市場，除非他對關稅政策完全回心轉意。這位專注於選擇權的市場老手指出，「川普賣權」（Trump put）--指某個「地板價位」，一旦跌破就會逼白宮出手救股市--遠低於美股目前的價位。

美股標普500指數已從2月中旬的近期高峰滑落5%，今年來下跌2%。科技巨型股也遭「去槓桿化」賣壓沖刷而下。

Fed 川普 經濟衰退 美國 美股 關稅

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