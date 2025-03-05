快訊

台南規模5.2地震破裂面積相當於大安區 專家：0.03顆原子彈

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

國家警報大響！台南規模5.2地震 屬於0121嘉義大埔餘震

遭川普點名貿易不公平 南韓反駁：對美國關稅「趨近0%」

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
美國總統川普先前指控，儘管美方向南韓提供軍事支持，首爾當局仍對美國商品課徵高關稅。 美聯社
美國總統川普先前指控，儘管美方向南韓提供軍事支持，首爾當局仍對美國商品課徵高關稅。 美聯社

美國總統川普先前指控，儘管美方向南韓提供軍事支持，首爾當局仍對美國商品課徵高關稅。南韓今天反駁這樣的說法，表示對美國商品所課關稅「趨近0%」。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天在美國國會兩院聯席會議上發表演說時，批評南韓與其他國家對美國課徵高關稅「非常不公平」。

川普指出，中國對美國產品的平均關稅是美國對中國的2倍，而南韓對美國產品的平均關稅竟是美國對南韓的4倍之多。

川普並且強烈抨擊拜登政府推出晶片法（CHIPS andScience Act）向外國晶片製造商發放補貼的作法，他呼籲國會議員們予以廢止。川普雖未點名南韓三星電子（Samsung Electronics），但根據晶片法，由於三星電子在德州設廠因而成為美國政府補貼的主要受惠者。

川普發表前述評論後不久，南韓產業通商資源部發布聲明，標題為「南韓從美國進口的商品關稅稅率實際上趨近0%」。

南韓產業通商資源部表示：「根據2012年生效的韓美自由貿易協定，兩國均對（對方）大部分商品取消關稅。」

南韓產業通商資源部補充道：「截至2024年，自美國進口的商品實際關稅稅率大約落在0.79%。」

「韓國時報」（The Korea Times）報導，根據南韓產業通商資源部，南韓最惠國待遇的平均關稅為13.4%，約是美國3.3%的4倍之多。然而，由於韓美自由貿易協定，南韓對美關稅幾乎是0%。

南韓產業通商資源部談到：「南韓政府計劃未來透過和美國的各種對話管道，積極說明這些細節。」

三星電子 南韓 川普 美國 關稅

延伸閱讀

逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 最大受害者非台積電

「雷根必死不瞑目」川普外交經濟如鬧劇 她代表民主黨猛批演說

護國神山赴美影響大？台積電加碼對美投資 中經院：最該擔心的是三星

川普想賣聯邦政府房產 FBI總部等列入清單「不是運作核心」

相關新聞

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

美國總統川普去年11月勝選之前即表明，他希望美元貶值、美國物價降下來、聯準會（Fed）降利率。一位華爾街老手揣測，川普可...

口誤？川普暗示對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

美國總統川普在4日的國會演講中，暗示將對進口銅加徵25%關稅，紐約商品交易所（COMEX）銅期貨聞聲上漲超過5%，進一步...

震盪全球！川普2.0對加墨開徵關稅 產業專家：堪比規模8.0地震

美國4日對加、墨兩國開徵25%進口關稅，全球貿易隨之震盪，點燃市場對衰退、物價飆漲、物流混亂的恐懼，也讓原本預計在標普全...

遭川普點名貿易不公平 南韓反駁：對美國關稅「趨近0%」

美國總統川普先前指控，儘管美方向南韓提供軍事支持，首爾當局仍對美國商品課徵高關稅。南韓今天反駁這樣的說法，表示對美國商品...

逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 最大受害者非台積電

台積電董事長魏哲家3日宣布將再對美國投資1000億美元。但美國「連線雜誌」4日報導，1名知情人士說，此舉並未讓川普政府內...

「滯脹」真要襲美？Fed傳聲筒：川普關稅惹來「雙頭巨獸」

最近出爐的數據顯示美國經濟展望惡化，而通膨仍頑強不屈，美國總統川普卻在此時向貿易夥伴國發射關稅連珠炮，可能推升國內物價，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。