逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 最大受害者非台積電

台積電董事長魏哲家3日宣布將再對美國投資1000億美元。但美國「連線雜誌」4日報導，1名知情人士說，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片廠課徵高達100%潛在關稅。

該人士說，一種計畫是，課稅對象將不只台灣晶片本身，還包括iPhone等裝有台灣晶片的電子產品。據連線雜誌，白宮和美國商務部未立即置評，台積電婉拒評論。

川普3日稱，在美國生產晶片能避免關稅。他1月就說，不久後將對外國生產電腦晶片課關稅，以讓晶片回歸美國製造。但川普團隊考慮的這類廣泛晶片關稅，過去不曾實施，且半導體供應鏈的獨特運作方式，也令人質疑晶片關稅作為貿易政策的效果如何。

對晶片加關稅可能增加多國科技公司成本，且對於美國人，各類最終產品可能更昂貴。「晶片戰爭」一書作者、美國塔弗茲大學歷史教授米勒說，台積電及無廠晶片設計公司都可能「少賺一點錢」，實際銷售晶片組裝後製成產品的業者，產品利潤也可能壓縮。

連線雜誌說，台積電比起其他業者，因美國潛在關稅所受的損失可能較少。目前台積電生產全球約九成最先進晶片，若川普加稅迫使台積電提高價格，部分訂單可能流失給同業，但專家說這並不是大問題。台積電的客戶也很可能難以找到替代方案；蘋果和輝達等美企很可能繼續埋單台積電產品，最後將較高成本轉嫁給其消費者。

但其他從事晶片設計、製造、封裝、裝置組裝和其他相關部門的較小型台灣業者，較無法將成本轉移客戶，因此較易受關稅影響。連線雜誌引述台經院學者劉佩真指出，關稅的目標和哪些業者會實際感受到影響，兩者存在落差；美國要的是台積電在美投資晶片製造，對其他台廠沒多大興趣，但後者卻將感受到漣漪效應。

幾名專家說，對美國政府，實際實施對台晶片關稅會是極困難甚至恐是不可能任務。前述關稅可能無法有很大影響、或無法如川普所願增加在美晶片製造的主因有二。

首先，台積電晶片一般不會單獨進口到美國，難以直接課稅；例如台積電為iPhone生產晶片，這些手機通常在中國大陸或印度組裝，最後到美國海關時稅會被當作來自中、印的電子用品課稅。其次，關稅要能促使外國公司開始在美生產晶片，其成本必須低於其他地方。但美國勞動成本高，也缺乏高階半導體供應鏈，意味將生產移到美國可能要花數年或數十年，也難保這些美國據點能賺錢。

但川普政府可能選擇將晶片關稅擴及所有國家，讓在美生產成為唯一可行替代選項。也可能對內含台灣晶片的所有最終產品課關稅，這將顯著擾亂半導體產業。