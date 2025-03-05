專家：川普加稅與他國報復措施 恐影響美國經濟成長

分析師指出，美國總統川普祭出的關稅措施和隨後招致的報復行動可能會影響美國經濟成長並助長通膨，而有關關稅政策的不確定性，恐為市場對川普未來政策的樂觀情緒蒙上陰影。

法新社報導，川普本週重新引燃貿易戰，對加拿大、墨西哥和中國輸美商品加徵高額關稅，引發渥太華和北京當局激烈報復行動，包括對美國關鍵農產品實施新的關稅措施。

全國互惠保險公司（Nationwide Mutual InsuranceCo.）首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）表示，這些你來我往的行動，一整年下來可能會使美國國內生產毛額（GDP）成長率降低1個百分點，並推高通膨率0.6個百分點。

她告訴法新社，「加稅代表著負面的供應衝擊，會傷害生產、推升價格」；她並示警，加稅也會影響企業和消費者信心。

她指出，川普關稅計畫的不確定性，可能會抵消人們對於川普承諾放寬監管和減稅所帶來的樂觀情緒，而這兩項措施被視為有助經濟成長。

她並說：「這樣的希望和興奮情緒，現在被未來情勢的不確定性吞沒。」

畢馬威會計師事務所美國分所（KPMG US）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）指出，目前也不清楚新的關稅措施是否會長期實施，而它們又是在聯邦政府推行削減成本措施之際推出，這些措施帶來的負面影響可能會削弱需求。

川普在第二個任期內不僅加快加稅步調，動用緊急經濟權力跳過調查程序直接施行，而且他的關稅措施涵蓋了更大價值的商品。

無黨派色彩的智庫「租稅基金會」（TaxFoundation）副總裁約克（Erica York）表示，川普在第一個任期內，於2018至2019年間加徵關稅，影響了價值約3800億美元的銷美商品，主要來自中國。

她補充表示，川普在一個月內推出的最新關稅措施影響價值1.4兆美元的銷美商品，且多半來自盟國。

約克指出：「由於實施速度更快、規模更大，新的關稅措施對美國經濟衝擊將遠遠超過川普的第一次貿易戰。」