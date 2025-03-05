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川普下月加徵進口農產品關稅 專家：台灣已無談判籌碼

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
川普日前宣布自4月2日起，將對外部農產品加徵關稅。（路透）
川普日前宣布自4月2日起，將對外部農產品加徵關稅。（路透）

美國總統川普日前宣布，自今年4月2日起將對進口農產品加徵關稅，根據我農業部統計，2024年台灣對美農產品出口值約8.87億美元，但進口值卻高達近38億，貿易逆差整整超過4倍。專家表示，即使美國真的對台農產品加徵關稅，但因為出口到美國的量並不多，影響相對有限，但從上次的開放萊豬到這次的台積電對美擴大投資，我們手上幾乎已無談判籌碼。

根據農業部統計，我國2024年對美農產品出口值約8.87億美元，進口值則高達近37.98億美元，其中以活畜禽及肉類9.8億美元、穀物及其製品的8億、水果、堅果及其製品3.8億等為多，貿易逆差來到4.3倍。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，關稅目的在於保護國內農產品，但是美國已經是農產品出口大國，但很可能是要對各國施加壓力，藉以增加對進口國的談判籌碼，但老實說，各方對於美國加徵農產品關稅的原因還是摸不透。

曾志超指出，台灣出口到美國的農產品其實並不多，即使加徵關稅影響也相對沒那麼明顯，台灣農產品競爭的劣勢在於水果等長途運輸的不易保存，不像挪威高單價的魚貨走空運，但可以透過加工提高農產品的附加價值，一來減低運輸風險，價格也能更好。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，台灣對美農產品的貿易逆差相當大，尤其黃豆、玉米等飼料作物，假如美國對外加徵的是對等關稅，台灣敢據理力爭對美國進口穀物也課稅，或是要求農產品豁免嗎？從過去開放萊豬到這次台積電擴大對美千億的投資，台灣對美國已經沒有談判籌碼，而丟出籌碼也未獲得任何有利台灣的承諾，證明「壯大台灣」根本不存在。

徐世勳指出，根據世界貿易組織（WTO）規範，關稅應該是要逐年調降，結果現在大家都在調高關稅，很多甚至是報復性調高，整個WTO貿易制裁機制也變得一團亂。

川普 關稅

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