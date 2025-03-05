川普酸杜魯多「加拿大州長」 回擊加國對美徵25%報復性關稅

美國總統川普對加拿大和墨西哥輸美商品加徵25%關稅生效數小時後，加拿大總理杜魯多4日宣布對價值300億加幣（約新台幣6789億元）的美國商品課徵25%關稅且即刻生效，並稱川普關稅政策「非常愚蠢」。川普隨後在社群發文回擊，將對加拿大徵收更高的關稅，文中還稱呼杜魯多是「加拿大州長」，火藥味十足。

英國廣播公司（BBC）報導，川普也在當地時間4日稍早自家真實社群發文回擊：「請向加拿大州長杜魯多解釋，當他對美國徵收報復性關稅時，我們的對等關稅也會立即相應增加！」

任期進入尾聲的杜魯多4日在新聞記者會上直言不諱，譴責美國一邊拿盟友加拿大開刀，一邊極力尋求與俄羅斯合作。

杜魯多表示：「今天，美國對最親密的盟友加拿大發動貿易戰。與此同時，他們卻在談論如何與俄羅斯積極合作，姑息普亭這個說謊、殺人的獨裁者，這一切說得通嗎？」

「他想看到的是加拿大經濟完全崩潰，因為那樣就更容易併吞我們。」杜魯多說，「這絕對不會發生。我們永遠不會成為美國第51州 。」