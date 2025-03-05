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川普關稅急轉彎？美商務部長：5日或與加墨達成妥協 這類商品可豁免

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為美國總統川普2月28日在白宮南草坪結束媒體記者提問後揮手致意。路透
圖為美國總統川普2月28日在白宮南草坪結束媒體記者提問後揮手致意。路透

美國總統川普4日起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅。不過，美國商務部長盧特尼克4日暗示，川普政府最快可能在當地時間5日宣布一項針對加拿大和墨西哥輸美商品的關稅減免方案，豁免屬於北美自由貿易協定範疇的商品。

此舉標誌川普政府可能在新關稅上路不到48小時改變立場，凸顯川普在實施近一世紀以來最大規模的新關稅計畫持猶豫態度。

彭博資訊報導，盧特尼克在接受福斯財經網電話採訪時透露，關稅開始實施後，他與加墨兩國持續保持聯繫，並且兩國積極表態，表示願意做得更好，川普也在聆聽他們的意見。

盧特尼克指出：「我認為川普將與加墨達成協議，這不會是暫停關稅，而是會找到一個方式回應：『你們做得更多，我會在某些方面做出回應』，因此我們可能會在明天宣布相關內容。」

盧特尼克並未明確指出川普在對所有加墨輸美商品徵收關稅後會採取的具體行動。他補充道，這些商品的最終稅率可能會「落在中間位置」，川普會與加拿大和墨西哥進行協商，但不會完全讓步。

此前，川普已經將對加拿大和墨西哥的關稅徵收延後了一個月，並於3日表示，兩國已經沒有再推遲徵收關稅的轉圜空間。若達成關稅妥協，汽車業將受益。

川普 關稅

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