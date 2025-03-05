美加墨中關稅戰開打 衝擊國際經貿體系

美國美東時間4日凌晨對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅。3國提出報復措施，美國總統川普揚言繼續加徵回應，引爆1990年代全球化後最大規模貿易戰，全世界都在關注川普改變美國長期經濟與外交政策廣泛的衝擊。

美國對加拿大開徵關稅後，加國宣布即時對價值300億加幣（約新台幣6798億元）的美國進口商品徵收25%關稅，21天後價值1250億加幣（約新台幣2兆8325億元）的進口商品將開徵同樣稅率關稅。

中國也針對美國農產品，包括雞肉、玉米、大豆、牛肉等加徵15%、10%關稅，暫停美國原木與3家美企大豆進口，並對美國光纖產品進行調查，15家業者列入出口管制名單。

墨西哥宣布報復措施將在9日生效。

川普（Donald Trump）宣布對2鄰國大幅開徵關稅，引爆1990年代全球化後國際間最大規模的貿易戰。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布報復措施，川普不甘示弱，揚言再加碼加徵相同稅率的關稅。

美國同時與加、墨、中爆發關稅戰影響廣泛，全球密切關注經濟戰火的發展。美加關稅壁壘將導致兩國商品價格升高，從汽車、住房到食品預料都將漲價。加拿大經濟高度依賴美國，加國企業成本提高，企業恐將裁員，加幣對美元匯率已跌至新低。

聲稱將奉陪到底的中國也打破謹慎態度，2度被美徵收10%關稅後，若加上川普首任期已施行的稅率，美對中進口商品實際平均關稅稅率已超過30%，北京一日內提出多項相應報復措施。

全球2大經濟體貿易戰火加溫，中國針對美國農產品徵稅將直接影響美國農業出口，但北京仍保留協商空間。

自1994年「北美自由貿易協定」（North AmericanFree Trade Agreement，NAFTA）生效，2020年川普提出取代的「美墨加協定」（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）期間，美國與2鄰國間幾乎沒有貿易壁壘，墨西哥受惠成為出口大國，輸美產品已成國家經濟命脈。

墨西哥經濟高度依賴美國，川普首任期對中國輸美產品開徵關稅後，多國業者遷廠至生產成本較低的墨西哥，導致美墨貿易逆差持續擴大，美國從電視、洗衣機、汽車到筆電，都有墨西哥的參與。

川普競選期間再度提出「美國製造、購買美國」，打破80年來美國經濟優惠盟邦的長期國家政策。分析師評估，如果貿易戰火繼續升高，加、墨國內生產毛額（GDP）恐將下跌3%至5%。美國社會預期通膨將重臨，加、墨也可能出現關廠失業潮危機。