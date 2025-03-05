加、陸對美報復 關稅戰開打

美國總統川普宣布，四日起對加拿大與墨西哥進口產品全面課徵百分之廿五關稅，對中國大陸產品再加徵百分之十關稅。加拿大與大陸隨即宣布報復措施，全球新一輪關稅戰開打。

美國對加墨產品課徵百分之廿五關稅先前已展延一個月，川普表示，這項關稅在美東時間四日零時一分起生效，只有加拿大能源商品略有優惠，稅率為百分之十，「墨西哥和加拿大沒有轉圜空間」。

川普同日簽署行政命令，四日起對中國大陸產品再加徵百分之十關稅，疊加在二月初已加徵的百分之十關稅之上。

白宮網站公告，美方認定大陸未能採取行動阻止類鴉片藥品芬太尼流入美國，對美國國家安全、外交政策及經濟帶來嚴重影響。川普說，對加墨課徵關稅，目的是要兩國加強打擊芬太尼走私並阻止非法移民，也希望消除美洲貿易失衡，讓更多工廠遷回美國。

加拿大總理杜魯多四日率先宣布報復，針對美國產品兩階段加徵關稅，四日起先對約三百億加幣（二○六億美元）美國產品課徵百分之廿五關稅，第二輪在三周後對一二五○億加幣的美國產品課百分之廿五關稅，涵蓋汽車、卡車、鋼鋁等產品，「我們的關稅將持續到美國撤銷這項貿易行動為止」。

加國各省也準備報復美國，可能限制或禁止美企取得政府合約，如安大略省準備切斷對美出口鎳礦與供電。墨西哥四日也將說明回應。

大陸也宣布十日起對美國黃豆、高粱、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵百分之十關稅，對美國雞肉、小麥、玉米、棉花加徵百分之十五關稅，涵蓋美國對陸最大農業出口品項。不過，經濟學家認為，北京報復相對節制。

分析師認為，川普還會推出更多關稅行動，包括鋼鋁百分之廿五關稅預定十二日生效，川普還表示正在研擬對歐盟進口產品課徵百分之廿五關稅，也正在調查對銅和木材加徵關稅。川普三日也預告，四月二日起將對進口農產品加徵關稅。

耶魯大學估計，美國進口關稅稅率已達到一九四三年來最高，可能導致美國物價上漲、通膨升高，家庭開銷每年增加多達二千美元。關稅形同川普的豪賭，因為民調顯示選民希望川普多花點力氣對抗通膨。