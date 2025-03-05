聽新聞
0:00 / 0:00

加、陸對美報復 關稅戰開打

聯合報／ 編譯黃淑玲陳韻涵、記者陳宥菘謝守真／綜合報導
加拿大多倫多一家超市三日懸掛「自豪加拿大人」標語。美國對加拿大商品課徵關稅四日生效，加拿大同日宣布對美國課徵報復性關稅。（法新社）
加拿大多倫多一家超市三日懸掛「自豪加拿大人」標語。美國對加拿大商品課徵關稅四日生效，加拿大同日宣布對美國課徵報復性關稅。（法新社）

美國總統川普宣布，四日起對加拿大與墨西哥進口產品全面課徵百分之廿五關稅，對中國大陸產品再加徵百分之十關稅。加拿大與大陸隨即宣布報復措施，全球新一輪關稅戰開打。

美國對加墨產品課徵百分之廿五關稅先前已展延一個月，川普表示，這項關稅在美東時間四日零時一分起生效，只有加拿大能源商品略有優惠，稅率為百分之十，「墨西哥和加拿大沒有轉圜空間」。

川普同日簽署行政命令，四日起對中國大陸產品再加徵百分之十關稅，疊加在二月初已加徵的百分之十關稅之上。

白宮網站公告，美方認定大陸未能採取行動阻止類鴉片藥品芬太尼流入美國，對美國國家安全、外交政策及經濟帶來嚴重影響。川普說，對加墨課徵關稅，目的是要兩國加強打擊芬太尼走私並阻止非法移民，也希望消除美洲貿易失衡，讓更多工廠遷回美國。

加拿大總理杜魯多四日率先宣布報復，針對美國產品兩階段加徵關稅，四日起先對約三百億加幣（二○六億美元）美國產品課徵百分之廿五關稅，第二輪在三周後對一二五○億加幣的美國產品課百分之廿五關稅，涵蓋汽車、卡車、鋼鋁等產品，「我們的關稅將持續到美國撤銷這項貿易行動為止」。

加國各省也準備報復美國，可能限制或禁止美企取得政府合約，如安大略省準備切斷對美出口鎳礦與供電。墨西哥四日也將說明回應。

大陸也宣布十日起對美國黃豆、高粱、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵百分之十關稅，對美國雞肉、小麥、玉米、棉花加徵百分之十五關稅，涵蓋美國對陸最大農業出口品項。不過，經濟學家認為，北京報復相對節制。

分析師認為，川普還會推出更多關稅行動，包括鋼鋁百分之廿五關稅預定十二日生效，川普還表示正在研擬對歐盟進口產品課徵百分之廿五關稅，也正在調查對銅和木材加徵關稅。川普三日也預告，四月二日起將對進口農產品加徵關稅。

耶魯大學估計，美國進口關稅稅率已達到一九四三年來最高，可能導致美國物價上漲、通膨升高，家庭開銷每年增加多達二千美元。關稅形同川普的豪賭，因為民調顯示選民希望川普多花點力氣對抗通膨。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅生效 美元卻墜3個月新低 德銀：避險地位告急

反擊川普 墨西哥總統：9日宣布報復性關稅

川普暫停對基輔軍事援助 烏克蘭人憤怒又震驚…批助長俄羅斯侵略

川普對陸關稅增幅超越第一任期 分析師示警：恐將更高

相關新聞

加、陸對美報復 關稅戰開打

美國總統川普宣布，四日起對加拿大與墨西哥進口產品全面課徵百分之廿五關稅，對中國大陸產品再加徵百分之十關稅。加拿大與大陸隨...

反擊川普 墨西哥總統：9日宣布報復性關稅

美國總統川普對加拿大和墨西哥商品祭出的25%全面進口關稅，以及對中國大陸加徵10%關稅的計畫，已在4日正式生效，全球新一...

反擊美加關稅 陸再宣布暫停美國原木與3美企大豆進口

面對美國對大陸進口產品再加徵百分之十關稅於4日生效，大陸各部門4日接連祭出報復性措施，繼國務院關稅稅則委員會午間宣布，自...

中國大陸海關總署：暫停美國原木與3家美企大豆進口

為反制美國再加徵中國產品關稅10%，中國官方今天推出連番措施。海關總署公告，4日起暫停美國原木進口，並暫停3家美國企業將...

川普對陸關稅增幅超越第一任期 分析師示警：恐將更高

市場分析師警告，美國總統川普瞄準中國的最新關稅舉措可能只是對北京貿易戰升級的開端，中國恐怕難以為原已疲軟的經濟提供足夠保...

川普課陸加墨關稅生效 各方反制手段、衝擊商品產業一次看

美國總統川普從3月4日起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅，提高中國商關稅至20%均告生效。中國宣布對美國進口食品課1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。