對陸關稅美加碼 陸謹慎未談判 川普再施壓

紐約時報報導，美國總統川普二月初對中國大陸商品加徵首波百分之十關稅後，北京一直在謹慎觀望川普的真實意向，並派出訪團與美國智庫學者及官員會晤，不過有意和中方達成廣泛協議的川普見對方遲遲未有行動，因此決定四日再加徵百分之十關稅施壓。

川普第一任期就和中方貿易戰，紐時說，中方這回更謹慎評估川普意向，美國財政部長貝森特與國務卿魯比歐已與對口層級人員通電，但川普提出與大陸國家主席習近平對話，至今無下文。

瞭解美中會談發展人士指出，中方不願顯得向川普低頭，在瞭解影響對話變數前，謹慎提出妥協項目，這些都是不能輕易首肯對話的原因。但中方官員、學者及親近北京人士已與美方低調接觸，就可能的經貿協議提出方向，並評估美國回應。

瞭解中國政府人士說，中方已就互惠項目表達合作意願，但無法確認美國政府誰是可信賴溝通管道。中方也評估川普政府措施，包括簽署限制外國對美投資的備忘錄，這與他幾天後說歡迎中方投資的訊息明顯不一致。

多次往來中國、諮詢業者ＤＧＡ歐布萊特石橋集團資深人員薄邁倫表示，中方還在觀察階段，大量吸收資訊並徵詢，尚未做出痛苦決定。中方有意與川普政府達成協議，但不想預設前提，並希望於事前釐清協議元素。

中國前駐美大使崔天凱在內的中國訪團，曾與華府智庫代表在二月底會晤，訪團提出購買農產品與對美投資等建議，直言進一步關稅將傷害大陸經濟，並威脅美國如果開徵關稅，將撤回打擊芬太尼的執法安排，包括不提供可用於控告大陸業者的資訊。