美平均關稅 80年來最高

美國對加拿大與墨西哥產品課徵百分之廿五關稅，對中國大陸產品加徵百分之十關稅，美國進口產品平均關稅稅率推估將升抵一九四○年代以來最高水準，對經濟的衝擊風雨欲來，嚴重衝擊盟國對美國貿易政策的信任。

彭博經濟學家估算，川普的最新關稅措施，可能使美國進口產品平均關稅稅率上升九點一個百分點，成為百分之十一點五，高於去年的百分之二點三，將是一九四○年代以來最高，但部分貿易組成會轉向低關稅來源，有助抵銷部分增幅。

最新關稅行動將提高美國經濟的停滯性通膨風險，與北美供應鏈聯繫緊密的汽車製造商首當其衝。高度依賴美國需求的加拿大和墨西哥經濟將遭受嚴重打擊，據估算兩國最終可能分別失去超過百分之六十和百分之七十的美國市場，由於對美出口分別占墨西哥和加拿大國內生產毛額（GDP）的百分之十六和百分之十四，經濟將受重創。

相較下，美國來自中國大陸的進口中期減幅推估上看百分之六十五，但由於大陸輸美產商品占GDP比率只略高於百分之二，且中國大陸也可為其出口找到新市場，因此對中國大陸經濟的影響可控。不過，巴克萊銀行認為，若美國敲定俄烏停戰協議，可能會加碼對大陸的行動。

隨著川普正逐漸落實關稅威脅，這一切可能只是剛開始。川普下個目標可能是歐盟，他已威脅對歐盟汽車和「其他商品」徵收百分之廿五關稅，對等關稅計畫針對的可能是歐洲稅收和監管措施，但這些行動將招致報復。

CIBC策略師表示，川普政府貿易政策正危及盟國對美國的信任，美國官員為加徵關稅提出各式各樣理由，包括移民、止痛藥芬太尼、貿易逆差、創造收入等，但川普任意課徵關稅，無視先前商定的貿易協議，讓美國和盟國的所有國際貿易關係蒙上陰影，盟友對於與美國貿易協議的信心可能一去不復返 。